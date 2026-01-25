CATANIA WOMEN: le rossazzurre si confermano in vetta

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Catania Women conquista la nona vittoria in questo campionato, terza consecutiva, e si conferma in vetta alla classifica: il 2-0 al Colleferro matura al termine di una gara tatticamente complessa, le reti giungono nella fase finale della prima frazione e in avvio di ripresa; Kristina Teern e Mari Liis Lillemäe, quest’ultima a coronamento di una bella azione corale, firmano il successo delle ragazze allenate da Silvestro Reitano. Domenica 1° febbraio, le rossazzurre saranno impegnate sul campo del Villaricca.

Serie C Femminile – Girone D, undicesima giornata

Domenica 25 gennaio – Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-Colleferro 2-0

Reti: pt 41° Teern; st 13° Lillemäe.

Catania: 71 Macera; 6 Risina (VK), 10 Cammarata (K) (41°pt 11 Martinelli), 12 Fiorella (44°st 91 Romano), 13 Teern (28°st 9 Sciuto), 23 Palts, 30 Vacchino (32°st 32 Suvitra), 66 Fuggle, 72 Lillemäe, 77 Divittorio, 99 Sgambato (20°st 7 Basilotta). A disposizione: 1 Orlando; 2 Pietrini, 4 Lanteri, 22 Panarello. Allenatore: Silvestro Reitano.

Colleferro: 1 Guidobaldi (VK); 2 Pagiarino, 5 Scagnetti (44°st 6 Fortini), 8 Ifrate, 10 Galluzzi (K) (1°st 3 De Stradis), 11 Carcini, 14 Rutigliano (35°st 20 De Girolamo), 15 Palmigiani, 16 Tittozzi, 18 Fonck, 19 De Cola (16°st 17 Prosperi). A disposizione: 12 Hernandez. Allenatore: Jacopo Lenzi.

Ammonizioni: Basilotta (CT); Guidobaldi, Palmigiani, Pagiarino (CO).

Tempi di recupero: pt 2’; st 5’.

Arbitro: Christian Maria Siragusa (Acireale).

Assistenti: Giovanni Alibrio (Siracusa) e Davide Iannì (Siracusa).

