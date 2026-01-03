CATANIA WOMEN: Lillemäe calciatrice estone dell’anno 2025

Qualche settimana fa il Catania ha potenziato l’organico femminile a disposizione di Silvestro Reitano con alcuni innesti di spessore provenienti dall’Estonia. Tra questi, Marie Liis Lillemäe che ha vinto il titolo di capocannoniere in Estonia. Nelle ultime ore la società rossazzurra ha reso noto che è stata nominata, inoltre, calciatrice estone dell’anno 2025. Ha ricevuto il riconoscimento in patria. Le rossazzurre continuano la preparazione in vista del primo impegno del nuovo anno: domenica 11 gennaio alle 14.30, al “La Torre” di Castrignano de’ Greci, Lecce-Catania.

