CATURANO a Telecolor: “Momento indescrivibile, non vedevo l’ora. Ho esultato con la squadra, mi hanno sempre sostenuto tutti”

Salvatore Caturano, mattatore finale con una rovesciata nel 2-0 alla Cavese, commenta a Telecolor la vittoria del Catania e le proprie emozioni. Ecco le sue parole:

“Abbiamo vinto da squadra. Il gol fa piacere, lo aspettavamo tutti da tanto. Sono davvero felice, soprattutto per i tre punti. Speriamo arrivino altre reti e altri punti pesanti. Bruzzaniti ha fatto un cross e d’istinto sono andato sul pallone, lui ha avuto un impatto fantastico. Sono andato subito in panchina ad abbracciare i compagni. Mi hanno sempre sostenuto tutti. Ho cercato sempre di dare il mio contributo. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia compagna che erano presenti. Io vivo per il gol, mi piace stare in area di rigore”.

“Teniamo a mente l’obiettivo, speriamo di conquistarlo e lavoreremo per questo fino in fondo. Il mister in settimana ci tiene sul pezzo, siamo tutti dentro e ci sprona a dare tutti il massimo. Siamo una rosa ampia di giocatori esperti. Anche Rolfini oggi è entrato benissimo, nell’episodio del rigore se l’arbitro lo avesse assegnato sarebbe andato lui a batterlo, perché sarebbe stato giusto così. Io ci tengo a riportare il Catania dove merita, cerco di ripagare la fiducia che mi ha dato la società facendomi un contratto pluriennale”.

“In Serie C questa realtà non c’entra nulla. Dentro di me c’era questa pesantezza di non aver dato quel contributo in termini di gol, però è stata brava la società e pure i tifosi, oltre ai compagni e all’allenatore che non mi hanno fatto pesare nulla. Per questo ringrazio tutti, per avermi fatto sentire parte integrante del progetto. Mi godo il momento. C’è stato un momento di commozione indescrivibile, non vedevo l’ora”.

