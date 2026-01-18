CATURANO a Telecolor: “Non abbiamo perso la testa. Volevo buttare giù la porta! Prova di maturità”

Il match winner del Catania, Salvatore Caturano, ha commentato a Telecolor la vittoria sul Monopoli:

“Sono molto felice di aver fatto un altro gol oggi e soprattutto di aver regalato tre punti alla mia squadra. Una vittoria arrivata negli ultimi minuti: così è ancora più bello. Abbiamo affrontato una formazione ben allenata, loro stanno facendo molto bene. Noi abbiamo sofferto un po’, loro l’hanno sbloccata… Siamo stati bravi a non perdere la testa e a rimanere uniti. La forza di questo gruppo è che nessuno si sente escluso: c’è compattezza. Credo che questo sia un elemento fondamentale. Volevo buttare giù la porta, fare gol assolutamente. Ho voluto subito andare dai tifosi a esultare. Li ringrazio, ci seguono sempre con affetto”.

“Io sono venuto a Catania perché voglio vincere, così come anche i miei compagni. In questi mesi non ho mai smesso di lavorare. La società non mi ha mai fatto pesare niente. Tutto questo mi ha portato a vivere questo momento. A fine partita ci siamo abbracciati tutti, abbiamo festeggiato insieme. Siamo orgogliosi di rappresentare questa città, vogliamo riportarla dove merita. Lotteremo fino all’ultimo secondo di questo campionato. Come sto sotto il profilo fisico? Ottimamente, a parte qualche acciacco all’inizio della stagione sono stato sempre bene. Non ho mai smesso di credere in quello che sono riuscito a fare oggi. Abbiamo offerto a mio avviso una prova di maturità”.

