mercoledì, 14 Gennaio 2026
HomeCatania NewsCATURANO: un gol liberatorio per scrivere nuove pagine in rossazzurro, sarà l'uomo...
Catania NewsIl PersonaggioFocusPrimo Piano

CATURANO: un gol liberatorio per scrivere nuove pagine in rossazzurro, sarà l’uomo in più del girone di ritorno?

Gabriele Mirabella
By Gabriele Mirabella
0
20
foto Catania FC

L’uomo copertina della settimana rossazzurra è inevitabilmente Salvatore Caturano. Al minuto 92′ del match Catania-Cavese l’attaccante partenopeo è riuscito finalmente a sbloccarsi andando a realizzare il primo gol in maglia etnea. L’assist di sinistro del subentrato Bruzzaniti è stato corretto in rete con un gesto acrobatico in area piccola che ha lasciato inerme il portiere avversario. Tutta la squadra si è unita in un abbraccio collettivo con l’esperto bomber di categoria, sin qui rimasto a bocca asciutta dopo essere stato negli anni passati l’implacabile condottiero delle linee d’attacco di tante squadre di Serie C in ultima il Potenza dove ricopriva anche il ruolo di capitano della compagine lucana.

Quasi cinque mesi ci sono voluti affinché il centravanti trentacinquenne riuscisse a gonfiare la rete con la casacca dell’Elefante, destinazione fortemente voluta all’imbrunire dello scorso mercato estivo. Ad agosto il suo approdo alle pendici dell’Etna era stato salutato da tifosi e addetti ai lavori come la ciliegina sulla torta di una robusta campagna di rafforzamento da parte della dirigenza rossazzurra, decisa a consegnare a mister Toscano un organico di primo piano che fosse in grado di lottare per i vertici della classifica dopo anni di delusioni, vacche magre e occasioni perdute.

Caturano si è finalmente sbloccato ed è deciso a proseguire su questa strada per aiutare i compagni a dare il massimo e vincere quante più partite possibili. L’ambiente etneo, con in testa mister Toscano, confida che l’esperto attaccante sia l’uomo in più del girone di ritorno per scardinare le retrovie avversarie e incamerare quanto più fieno in cascina nel momento clou della stagione. Caturano punta a mettersi alle spalle un periodo complicato e contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi di squadra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Forti, il giovane etneo lascia di nuovo Catania. Occasione per mettersi in mostra
Articolo successivo
DI GENNARO KO: la sfortuna non dà tregua. Il cuore del Catania oltre l’ostacolo
Gabriele Mirabella
Gabriele Mirabella

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency