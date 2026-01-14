CATURANO: un gol liberatorio per scrivere nuove pagine in rossazzurro, sarà l’uomo in più del girone di ritorno?

L’uomo copertina della settimana rossazzurra è inevitabilmente Salvatore Caturano. Al minuto 92′ del match Catania-Cavese l’attaccante partenopeo è riuscito finalmente a sbloccarsi andando a realizzare il primo gol in maglia etnea. L’assist di sinistro del subentrato Bruzzaniti è stato corretto in rete con un gesto acrobatico in area piccola che ha lasciato inerme il portiere avversario. Tutta la squadra si è unita in un abbraccio collettivo con l’esperto bomber di categoria, sin qui rimasto a bocca asciutta dopo essere stato negli anni passati l’implacabile condottiero delle linee d’attacco di tante squadre di Serie C in ultima il Potenza dove ricopriva anche il ruolo di capitano della compagine lucana.

Quasi cinque mesi ci sono voluti affinché il centravanti trentacinquenne riuscisse a gonfiare la rete con la casacca dell’Elefante, destinazione fortemente voluta all’imbrunire dello scorso mercato estivo. Ad agosto il suo approdo alle pendici dell’Etna era stato salutato da tifosi e addetti ai lavori come la ciliegina sulla torta di una robusta campagna di rafforzamento da parte della dirigenza rossazzurra, decisa a consegnare a mister Toscano un organico di primo piano che fosse in grado di lottare per i vertici della classifica dopo anni di delusioni, vacche magre e occasioni perdute.

Caturano si è finalmente sbloccato ed è deciso a proseguire su questa strada per aiutare i compagni a dare il massimo e vincere quante più partite possibili. L’ambiente etneo, con in testa mister Toscano, confida che l’esperto attaccante sia l’uomo in più del girone di ritorno per scardinare le retrovie avversarie e incamerare quanto più fieno in cascina nel momento clou della stagione. Caturano punta a mettersi alle spalle un periodo complicato e contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi di squadra.

