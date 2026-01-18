CHILAFI: prosegue il percorso di recupero in palestra

Infortuni di rilevante entità non solo per Aloi, Cicerelli e Di Gennaro in questa stagione. Prosegue il percorso di recupero anche Ardijan Chilafi, centrocampista classe 2004 che comincia a lavorare in palestra dopo essersi sottoposto nel mese di Novembre ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore. Il ragazzo è stato davvero sfortunato, era in procinto di figurare tra i convocati in prima squadra per stessa ammissione dell’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ma anche lui si è dovuto operare. Intervento effettuato a Roma dal professor Mariani. “Non vedo l’ora di tornare in campo con i miei compagni, forza Catania sempre! ❤️“, le parole sui social di Chilafi risalenti ad un pò di tempo fa. Nato a Skopje (Macedonia del Nord), il giocatore è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria (con cui ha anche indossato la fascia da capitano nella Primavera) disputando 4 gare con la Nazionale Under 21 del suo Paese.

