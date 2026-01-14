mercoledì, 14 Gennaio 2026
CHIRICALLO (D.S. Monopoli): “Miceli-Catania, cessione ben avviata. Mancano alcuni tasselli”

L’uomo mercato del Monopoli, Marcello Chiricallo, é intervenuto ai microfoni di Antenna Sud nel corso della trasmissione serale “Forcing”. Il ds biancoverde ha fatto il punto anche sulla trattativa con il Catania per il passaggio in rossazzurro del difensore Mirko Miceli: “Non aveva la testa per giocare, ci siamo ritrovati un paio di ore prima della partita contro il Siracusa ad accettare la sua volontà. Con il Catania é una trattativa ben avviata per la sua cessione, mancano alcuni tasselli”, le sue parole.

Sempre dalla stampa pugliese (fonte Canale 7), l’articolo pubblicato ieri mattina da Domenico Dicarlo riporta quanto segue: “Miceli andrà al Catania ma probabilmente non in queste ore, perché l’atteggiamento avuto domenica non è affatto piaciuto alla società biancoverde. Potrebbe essere liberato o sul finire di questa settimana o addirittura lunedì, dopo Monopoli-Catania”.

