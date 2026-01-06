CICCIO FAMOSO: l’1 febbraio messa commemorativa

Attraverso una nota, s’invita tutta la tifoseria del Catania a ricordare domenica 1 febbraio 2026 Ciccio Famoso, leader storico del primo gruppo ultras nato a Catania, la Falange d’Assalto, nel 1979:

“Il 1° febbraio 2026 sarà la nona ricorrenza della scomparsa del grande capo degli ultras Catania, Ciccio Famoso!!! Ricordarlo è un dovere, celebrarlo è un atto d’amore. Un guerriero, un condottiero, un ispiratore, un capo, un animo ribelle dal cuore buono, che va onorato e celebrato ogni giorno della nostra vita. Come l’anno scorso, ci teniamo ad invitare tutta la tifoseria per ricordarlo come i suoi guerrieri sanno fare: in piazza, davanti al Castello Ursino, casa sua, luogo dove mentalità, spirito di gruppo e ultras sono vita”.

“Saremo lieti di vedervi partecipare numerosi: amici, ultras, tifosi… tutti. Dobbiamo onorare come si deve il nostro Ciccio, fondatore del tifo organizzato catanese. La messa commemorativa si terrà dinanzi al covo, club della Falange, in Piazza Federico di Svevia (Castello Ursino) alle ore 19:00. Successivamente ricorderemo Ciccio Famoso a modo nostro, come un capo merita. «Ciccio Famoso + il capo degli ultras… e per sempre lo sarà!»”.

