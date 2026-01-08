CICERELLI – Foresti (dir. area tecnica Ternana): “Ecco perchè non abbiamo riscattato il giocatore più forte della C”

E’ tornato alla Ternana Diego Foresti, ricoprendo il ruolo di direttore responsabile dell’area tecnica. Il dirigente rossoverde si è soffermato anche sulla questione legata al mancato riscatto di Emmanuele Cicerelli al termine della passata stagione, con l’attaccante che ha poi fatto ritorno a Catania:

“Qualcuno mi ha contestato il fatto di non avere fissato il riscatto del cartellino di Cicerelli in C. Quando l’ho portato a Terni aveva un contratto da 200mila euro, di questa cifra 90mila euro li ha messi la Ternana, la parte restante il Catania. Se la Ternana fosse andata in Serie B, avrebbe riscattato Cicerelli per una somma di 500 euro. Parliamo di un giocatore che, prima che si facesse male – gli mando un grandissimo in bocca al lupo – valeva 2/3 milioni di euro. Ha fatto tanti gol e assist, è stato il calciatore più forte della C lo scorso anno, non è rimasto qui solo perchè la Ternana non è andata in Serie B. Non ho voluto fissare il riscatto di Cicerelli in C perchè mi sarebbe costato più di 400mila euro lordi, non potevamo permettercelo”.

