CICERELLI: moderato ottimismo, può rientrare prima del previsto

Il campionato si conclude il 26 aprile, più eventuali playoff. Il serio infortunio riportato a fine novembre da Emmanuele Cicerelli nelle battute iniziali di Catania-Latina, a seguito dell’intervento “killer” di Mattia Porro, lo costringerà a stare fermo per un bel pò ma potrebbe anticipare il rientro rispetto alle previsioni iniziali. Dopo essersi sottoposto, in artroscopia, ad intervento chirurgico di stabilizzazione della sindesmosi e della frattura malleolare della caviglia destra, operazione eseguita a Roma dal professor Fabrizio Forconi, professionista di primaria eccellenza, Cicerelli prosegue i successivi step necessari lungo il percorso di recupero.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo Ivano Pastore (qui le sue parole) ha sottolineato come il ragazzo sia 10 giorni avanti nel cammino che lo porterà al ritorno in campo. “Ci metterò tutto me stesso per tornare quanto prima a lottare con i miei compagni e per ripagarvi di questo incredibile affetto che tutti mi state dimostrando“, le parole pronunciate tempo fa dall’attaccante classe 1994 via social. Cicerelli spinge affinchè possa davvero rientrare nel minor tempo possibile per affrontare il decisivo rush finale del campionato. C’è moderato ottimismo in tal senso.

