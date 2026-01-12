lunedì, 12 Gennaio 2026
CICERELLI: ultimo giorno di fisioterapia a Villa Stuart, punta a tornare in campo a Marzo

Ultimo giorno di fisioterapia per Emmanuele Cicerelli presso Villa Stuart. Dopo l’intervento del 2 Dicembre eseguito perfettamente dal Dott. Fabrizio Forconi, l’attaccante del Catania può tornare ad allenarsi in squadra con un lavoro estremamente differenziato e graduale. L’obiettivo di Cicerelli è cercare di tornare in campo a Marzo. Quello sarà un mese intensissimo per la formazione rossazzurra, che affronterà a distanza di pochi giorni Salernitana e Benevento in trasferta, per poi sfidare la Casertana al “Massimino”, il Team Altamura fuori casa, il Casarano tra le mura amiche ed il latina al “Francioni”.

