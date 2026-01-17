COLOMBO (all. Monopoli): “Catania forte in tutti i reparti. Banco di prova importante, vogliamo giocarcela con le nostre qualità”

Conferenza stampa di Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, alla vigilia del match con il Catania. Queste le parole del tecnico biancoverde:

“Valutiamo la condizione di alcuni ragazzi, tra cui Angileri, per vedere se saranno della partita. Entro domani capiremo. A livello numerico siamo contati in difesa, dobbiamo fare delle scelte, magari spingere qualcuno che è appena arrivato a giocare. Inserendo dall’inizio uno tra Bove e Manzi, oppure entrambi, o ancora spostare Valenti nel pacchetto arretrato. I nuovi acquisti ci daranno una mano, anche nella misura in cui garantire una maggiore solidità e fisicità difensiva”.

“Numeri e classifica descrivono ampiamente il Catania. Oltre al blasone, all’importanza della piazza e della società sta mantenendo le premesse di inizio stagione confermando ciò che di buono ha fatto sul mercato per poter vincere il campionato. Non a caso vanta la migliore difesa del campionato. E’ una squadra molto solida e fisica, inoltre possiede delle individualità e qualità che aiutano a vincere anche le partite più ostiche e difficili. Le palle inattive possono rappresentare un aspetto determinante ma il Catania è anche altro, noi cercheremo di fare la nostra partita per poterli mettere i ndifficoltà. Dobbiamo essere razionali nelle giocate, bravissimi a non concedere ripartenze, molte delle quali all’andata ci sono costate care, cercare di non forzare certi tipi di giocata. Nei duelli, poi, la partita si sposterà da una parte o dall’altra”.

“Molto spesso noi abbiamo un gap in termini di fisicità quando incontriamo una squadra molto strutturata e abile sulle palle inattive, allora attraverso il mercato cerchiamo di alzare ove possibile la struttura. Ci auguriamo di vedere uno stadio con un grande afflusso di pubblico. Sappiamo che i biglietti riservati ai tifosi catanesi sono stati bruciati in poco tempo, l’augurio è che ci sia una risposta adeguata da parte dei nostri sostenitori facendoci sentire ancora di più in casa”.

“Il Catania è forte in tutti i reparti, anche nella batteria dei quinti ha grandissima qualità e fisicità, può arrivare a dare rifornimenti importanti dentro l’area di rigore dove ci sono giocatori che hanno dimestichezza con il gol o lo hanno ritrovato, vedi Caturano che ora può viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Sappiamo che ci attende una gara difficile, ma anche di volere e dovere provare a fare risultato sfruttando le nostre condizioni attuali. Viviamo un momento estremamente positivo sul piano psicofisico. Vogliamo giocarcela con le nostre qualità e armi, spensierati, sapendo che è un banco di prova importante per misurare le nostre ambizioni”.

