COLOMBO (all. Monopoli): “Dettagli e cambi hanno fatto la differenza. Pieraccini-Tirelli, gran bel duello. Addio Miceli ha responsabilizzato tutti”

L’amarezza con cui l’allenatore del Monopoli Alberto Colombo analizza la sconfitta maturata nelle battute finali dell’incontro col Catania. Queste le sue parole in sala stampa:

“Il dettaglio fa la differenza. Noi abbiamo perso la partita su alcuni dettagli nella fase difensiva dove siamo mancati. Mi porto dietro l’orgoglio che ho, da allenatore, nel vedere la squadra fare una prestazione del genere. A fine gara mi è sembrato doveroso rincuorare i ragazzi, dicendogli che, nonostante la sconfitta, la prestazione mi ha reso orgoglioso di loro. E’ stata una delle migliori prestazioni fatte sotto la mia gestione. Grande intensità e qualità soprattutto nei primi 25′ e capacità di soffrire senza mai mollare, ribattendo colpo su colpo contro una grande squadra“.

“Per stare in partita con un avversario del genere devi spremerti, probabilmente i cambi che ho dovuto effettuare hanno scombussolato qualcosa a livello difensivo, dovendo cambiare due volte la linea in corso d’opera. C’è l’amaro in bocca, consapevoli però che questa è la strada giusta. Il calcio è talmente vigliacco e infido che quando c’è da fare punti bisogna farli, perchè non sai quello che succederà la domenica successiva. Tirelli? E’ un generoso, diventa sempre una rottura di scatole per chi lo deve marcare perchè non molla mai, su ogni palla ti porta a dover dare tutto difensivamente. Ha avuto un osso duro davanti, Pieraccini, è stato un gran bel duello da vedere“.

“Questa prova, comunque, ci deve infondere convinzione e fiducia. Da Trapani in poi credo che la squadra abbia avuto un trend di crescita nelle prestazioni, sul piano fisico e mentale. Avere perso sul mercato dei giocatori come Miceli, con una leadership ben delineata nello spogliatoio, ha responsabilizzato un pò tutti. Ci mettono un pò di più, ognuno di loro, in termini di leadership dimostrando che insieme possono sopperire alla mancanza di un ‘capo’ che magari dava una direzione. Adesso è un lavoro più basato sul collettivo, dai più giovani ai più esperti”.

“Nel finale di gara eravamo in difficoltà fisicamente perchè abbiamo speso molto. Avremmo potuto tenere un altro difensore di ruolo per gestire meglio le possibli transizioni, sono inc****to perchè uscire così fa male, ma poi penso a chissà quante volte magari dopo prestazioni meno positive siamo usciti contenti dal campo. E’ il calcio, ecco perchè conta lavorare sui dettagli perchè succede che prestazioni grandi non siano supportate dal risultato. Anche i cambi del Catania hanno fatto la differenza, quando subentra la stanchezza D’Ausilio e Lunetta sono calciatori che hanno gamba e possono darti fastidio. Nel momento in cui perdi freschezza e lucidità, nel secondo tempo l’aspetto tattico va un pò a farsi benedire, i cambi ti portano ad avere un pò più di confusione”.

