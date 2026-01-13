martedì, 13 Gennaio 2026
COLOMBO (all. Monopoli): “Miceli? Regole da rivedere…”

Era stato inserito nell’elenco dei convocati per Monopoli-Siracusa, ma in extremis il difensore Mirko Miceli non è sceso in campo attendendo la definizione del trasferimento al Catania. L’allenatore biancoverde Alberto Colombo commenta così la vicenda, ai microfoni di Canale 7:

“Sicuramente l’assenza di Mirko è una notizia che poteva destabilizzare l’intero gruppo perché avvenuta proprio a ridosso della partita. Notizia inaspettata ma per certi versi comprensibile se ci si mette nei panni del ragazzo. Sarebbe facile andargli contro perché effettivamente ci ha creato delle problematiche, ma è chiaro che ognuno fa i suoi interessi e io lo devo solo ringraziare per quello che ci ha dato in questi anni. Però credo che si debbano rivedere le regole perché non è possibile che accadano queste cose in prossimità delle partite”.

