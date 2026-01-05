lunedì, 5 Gennaio 2026
COLUCCI: “Il Catania deve ripartire dalla reazione al gol foggiano, futuro roseo con questa società”

Ex atleta e poi ds del Foggia che ha portato in B con le sue intuizioni, ex giocatore del Catania per due stagioni in Serie A (49 gare, 4 reti messe a segno), Giuseppe Colucci ha assistito alla gara dello “Zaccheria” domenica. Queste le sue parole a La Sicilia: “Partita difficile per il Catania dopo la ripresa del campionato, ma i rossazzurri devono ripartire dalla reazione dopo il gol foggiano. La vittoria del campionato è possibile, ci sono i presupposti per ottenere un risultato positivo alla fine della stagione. I miei ricordi? Momenti importanti a Catania, speriamo i rossazzurri possano tornare con questa società solida e forte che ha dirigenti di spessore. Il futuro può essere roseo”.

