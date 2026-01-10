CONVOCATI: 23 giocatori a disposizione di Toscano per Catania-Cavese

In vista dell’incontro con la Cavese, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventitrè calciatori. Non saranno della partita gli infortunati Aloi, Cicerelli, Ierardi e lo squalificato Celli. Tra i presenti nella lista dei convocati, come preannunciato da Toscano in sala stampa, Allegretto e Caturano. In elenco anche Stoppa, ma potrebbe essere la sua ultima partita stagionale con la maglia del Catania per poi trasferirsi alla Sambenedettese. Rientra dalla squalifica Lunetta. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
28 Salvatore Doni
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
23 Gabriel Antonio Lunetta
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
11 Matteo Stoppa
17 Giovanni Bruzzaniti
18 Salvatore Caturano
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
