CONVOCATI: 23 giocatori a disposizione di Toscano per Catania-Cavese

In vista dell’incontro con la Cavese, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventitrè calciatori. Non saranno della partita gli infortunati Aloi, Cicerelli, Ierardi e lo squalificato Celli. Tra i presenti nella lista dei convocati, come preannunciato da Toscano in sala stampa, Allegretto e Caturano. In elenco anche Stoppa, ma potrebbe essere la sua ultima partita stagionale con la maglia del Catania per poi trasferirsi alla Sambenedettese. Rientra dalla squalifica Lunetta. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

28 Salvatore Doni

73 Simone Pieraccini

77 Manuel Martic

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

23 Gabriel Antonio Lunetta

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

11 Matteo Stoppa

17 Giovanni Bruzzaniti

18 Salvatore Caturano

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

