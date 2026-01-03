CONVOCATI: c’è Bruzzaniti, confermata l’assenza di Allegretto

In vista dell’incontro col Foggia, in programma domenica alle ore 12:30 allo stadio “Pino Zaccheria” e valevole per la ventesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventuno calciatori. Non saranno della partita gli infortunati Aloi, Cicerelli, Ierardi e lo squalificato Lunetta. Non è presente nella lista dei convocati, inoltre, il difensore Allegretto, alle prese con un lieve affaticamento muscolare. Bruzzaniti, ufficializzato venerdì, disponibile. Rientra dalla squalifica Di Gennaro. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

15 Matteo Di Gennaro

28 Salvatore Doni

73 Simone Pieraccini

77 Manuel Martic

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

11 Matteo Stoppa

17 Giovanni Bruzzaniti

18 Salvatore Caturano

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

