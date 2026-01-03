CONVOCATI: c’è Bruzzaniti, confermata l’assenza di Allegretto

In vista dell’incontro col Foggia, in programma domenica alle ore 12:30 allo stadio “Pino Zaccheria” e valevole per la ventesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventuno calciatori. Non saranno della partita gli infortunati Aloi, Cicerelli, Ierardi e lo squalificato Lunetta. Non è presente nella lista dei convocati, inoltre, il difensore Allegretto, alle prese con un lieve affaticamento muscolare. Bruzzaniti, ufficializzato venerdì, disponibile. Rientra dalla squalifica Di Gennaro. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
15 Matteo Di Gennaro
28 Salvatore Doni
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
11 Matteo Stoppa
17 Giovanni Bruzzaniti
18 Salvatore Caturano
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***