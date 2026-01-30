CONVOCATI: Pieraccini c’è, Martic fuori lista

In vista dell’incontro col Sorrento, in programma sabato alle ore 14:30 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventuno calciatori. Non saranno della partita Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio e lo squalificato Casasola. Assente anche Martic, fuori lista. Tra i presenti nell’elenco delle convocazioni, Pieraccini. Di seguito gli atleti rossazzurri a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
5 Mirko Miceli
6 Andrea Allegretto
29 Riccardo Cargnelutti
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
13 Fabio Ponsi
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
30 Andrea Corbari
47 Giovanni Di Noia
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
17 Giovanni Bruzzaniti
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
