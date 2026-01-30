venerdì, 30 Gennaio 2026
HomeCatania NewsCONVOCATI: Pieraccini c'è, Martic fuori lista
Catania NewsFocusPrimo Piano

CONVOCATI: Pieraccini c’è, Martic fuori lista

Redazione
By Redazione
0
317
foto Catania FC

In vista dell’incontro col Sorrento, in programma sabato alle ore 14:30 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventuno calciatori. Non saranno della partita Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio e lo squalificato Casasola. Assente anche Martic, fuori lista. Tra i presenti nell’elenco delle convocazioni, Pieraccini. Di seguito gli atleti rossazzurri a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
57 Andrea Dini 
DIFENSORI  
3 Alessandro Celli
5 Mirko Miceli
6 Andrea Allegretto
29 Riccardo Cargnelutti
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
13 Fabio Ponsi
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
30 Andrea Corbari 
47 Giovanni Di Noia
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
17 Giovanni Bruzzaniti
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RICCI (Sorrento): “Possiamo mettere in difficoltà chiunque, attenzione e coraggio contro il Catania”
Articolo successivo
ROSSAZZURRI IN GIRO: Frisenna lascia Siracusa, la conferma di Laneri
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency