CONVOCATI: Pieraccini c’è, Martic fuori lista

In vista dell’incontro col Sorrento, in programma sabato alle ore 14:30 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventuno calciatori. Non saranno della partita Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio e lo squalificato Casasola. Assente anche Martic, fuori lista. Tra i presenti nell’elenco delle convocazioni, Pieraccini. Di seguito gli atleti rossazzurri a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

5 Mirko Miceli

6 Andrea Allegretto

29 Riccardo Cargnelutti

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

13 Fabio Ponsi

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

30 Andrea Corbari

47 Giovanni Di Noia

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

17 Giovanni Bruzzaniti

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

