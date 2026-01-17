CONVOCATI: Ponsi non figura tra i 22 rossazzurri a disposizione per Monopoli

In vista dell’incontro di Monopoli, in programma domenica alle ore 20:30 allo stadio “Vito Simone Veneziani” e valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventidue calciatori. Non saranno della partita gli infortunati Aloi, Cicerelli e Di Gennaro. Neanche il neo acquisto Ponsi. Tra i presenti nella lista delle convocazioni, come preannunciato da Toscano in sala stampa, Ierardi e Lunetta. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

28 Salvatore Doni

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

77 Manuel Martic

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

23 Gabriel Antonio Lunetta

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

17 Giovanni Bruzzaniti

18 Salvatore Caturano

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

