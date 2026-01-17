sabato, 17 Gennaio 2026
HomeCatania NewsCONVOCATI: Ponsi non figura tra i 22 rossazzurri a disposizione per Monopoli
Catania NewsFocusPrimo Piano

CONVOCATI: Ponsi non figura tra i 22 rossazzurri a disposizione per Monopoli

Redazione
By Redazione
0
249
foto Catania FC

In vista dell’incontro di Monopoli, in programma domenica alle ore 20:30 allo stadio “Vito Simone Veneziani” e valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventidue calciatori. Non saranno della partita gli infortunati Aloi, Cicerelli e Di Gennaro. Neanche il neo acquisto Ponsi. Tra i presenti nella lista delle convocazioni, come preannunciato da Toscano in sala stampa, Ierardi e Lunetta. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
57 Andrea Dini 
DIFENSORI  
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
28 Salvatore Doni
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
23 Gabriel Antonio Lunetta
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
17 Giovanni Bruzzaniti
18 Salvatore Caturano
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CALCIO FEMMINILE: la rossazzurra Crimi convocata dalla Rappresentativa Regionale Under 15
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 17 gennaio 2006, De Zerbi riporta il Catania sulla retta via
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency