CONVOCATI: Ponsi non figura tra i 22 rossazzurri a disposizione per Monopoli

In vista dell’incontro di Monopoli, in programma domenica alle ore 20:30 allo stadio “Vito Simone Veneziani” e valevole per la ventiduesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato ventidue calciatori. Non saranno della partita gli infortunati Aloi, Cicerelli e Di Gennaro. Neanche il neo acquisto Ponsi. Tra i presenti nella lista delle convocazioni, come preannunciato da Toscano in sala stampa, Ierardi e Lunetta. Di seguito gli atleti inseriti nell’elenco delle convocazioni, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
28 Salvatore Doni
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
23 Gabriel Antonio Lunetta
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
17 Giovanni Bruzzaniti
18 Salvatore Caturano
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
