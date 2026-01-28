COPPA ITALIA SERIE C: in finale si sfideranno Potenza e Latina

Due anni fa il Catania aveva portato il trofeo in bacheca. La scorsa stagione lo fece il Rimini. Quest’anno toccherà a una tra Potenza e Latina, entrambe militanti nel girone C. Le due squadre, infatti, approdano in finale di Coppa Italia Serie C. I pontini l’hanno spuntata al cospetto del Renate: dopo l’1-1 esterno maturato all’andata, si sono imposti per 2-1 nel match di ritorno. Bonetti, prima dell’intervallo, aveva risposto al vantaggio dei padroni di casa con Dutu. Al 71′, però, uno dei calciatori più in forma del momento in casa Latina, Parigi, ha trovato il gol vittoria al “Francioni”.

L’altra semifinale, Potenza-Ternana, ha invece visto le Fere trovare la via della rete nel secondo tempo con McJannet. Visto lo 0-1 riportato anche all’andata, la gara è proseguita con la disputa dei tempi supplementari e la temibile lotteria dei rigori. In questo senso si è dimostrato più preciso dal dischetto il Potenza, con l’estremo difensore Cucchietti capace di parare i rigori calciati da Meccariello e dall’ex Catania Dubickas, regalando così ai lucani l’accesso alla finale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***