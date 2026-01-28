mercoledì, 28 Gennaio 2026
HomeLega ProCOPPA ITALIA SERIE C: in finale si sfideranno Potenza e Latina
Lega ProRisultati

COPPA ITALIA SERIE C: in finale si sfideranno Potenza e Latina

Redazione
By Redazione
0
1

Due anni fa il Catania aveva portato il trofeo in bacheca. La scorsa stagione lo fece il Rimini. Quest’anno toccherà a una tra Potenza e Latina, entrambe militanti nel girone C. Le due squadre, infatti, approdano in finale di Coppa Italia Serie C. I pontini l’hanno spuntata al cospetto del Renate: dopo l’1-1 esterno maturato all’andata, si sono imposti per 2-1 nel match di ritorno. Bonetti, prima dell’intervallo, aveva risposto al vantaggio dei padroni di casa con Dutu. Al 71′, però, uno dei calciatori più in forma del momento in casa Latina, Parigi, ha trovato il gol vittoria al “Francioni”.

L’altra semifinale, Potenza-Ternana, ha invece visto le Fere trovare la via della rete nel secondo tempo con McJannet. Visto lo 0-1 riportato anche all’andata, la gara è proseguita con la disputa dei tempi supplementari e la temibile lotteria dei rigori. In questo senso si è dimostrato più preciso dal dischetto il Potenza, con l’estremo difensore Cucchietti capace di parare i rigori calciati da Meccariello e dall’ex Catania Dubickas, regalando così ai lucani l’accesso alla finale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO SORRENTO-CATANIA: alla scoperta dei costieri, con un Capezzi in più nel motore
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency