Crans-Montana: minuto di raccoglimento anche a Foggia domenica

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per commemorare i giovani sportivi vittime della grave sciagura avvenuta in Svizzera, a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. L’invito è stato immediatamente raccolto da tutte le federazioni, a partire dalla Figc. Sarà così anche domenica allo stadio “Pino Zaccheria”, teatro di Foggia-Catania, prima del match valevole per la prima giornata di ritorno del girone C di Serie C.

