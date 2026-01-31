CURIOSITA’: Ponsi, da un paio di mesi è Dottore in Scienze Economiche

“Riuscire a diventare calciatore professionista è il sogno di tutti i ragazzi ma è anche una scommessa rischiosa che tanti decidono di giocare fino in fondo lasciando la scuola. Io voglio finire il liceo, quello pubblico perché in famiglia non siamo favorevoli alle scuole private e quindi iscrivermi all’Università”. Dichiarazioni rilasciate da Fabio Ponsi nel 2017, quando frequentava il quarto anno dello scientifico a Viareggio. Ragazzo che sin da subito ha avuto le idee chiare, ha proseguito il percorso come preannunciato e, un paio di mesi addietro, ha conseguito la laurea.

Il neo acquisto del Catania, che tra meno di un mese compirà 25 anni, si è laureato in Scienze Economiche presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Una laurea con tesi sulla Serie B per il dottor Ponsi, dal titolo: “Variabili economiche e performance sportive nel calcio: analisi statistica Serie B 2023/2024″. Quella B che il Catania insegue da anni e che lo stesso calciatore nativo di Pietrasanta (provincia di Lucca) ha conquistato nel 2022 con la maglia del Modena vincendo anche la Supercoppa di C.

