sabato, 31 Gennaio 2026
HomeCatania NewsCURIOSITA': Ponsi, da un paio di mesi è Dottore in Scienze Economiche
Catania NewsIl PersonaggioCuriositàPrimo Piano

CURIOSITA’: Ponsi, da un paio di mesi è Dottore in Scienze Economiche

Redazione
By Redazione
0
299
foto Modena FC

“Riuscire a diventare calciatore professionista è il sogno di tutti i ragazzi ma è anche una scommessa rischiosa che tanti decidono di giocare fino in fondo lasciando la scuola. Io voglio finire il liceo, quello pubblico perché in famiglia non siamo favorevoli alle scuole private e quindi iscrivermi all’Università”. Dichiarazioni rilasciate da Fabio Ponsi nel 2017, quando frequentava il quarto anno dello scientifico a Viareggio. Ragazzo che sin da subito ha avuto le idee chiare, ha proseguito il percorso come preannunciato e, un paio di mesi addietro, ha conseguito la laurea.

Il neo acquisto del Catania, che tra meno di un mese compirà 25 anni, si è laureato in Scienze Economiche presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Una laurea con tesi sulla Serie B per il dottor Ponsi, dal titolo: “Variabili economiche e performance sportive nel calcio: analisi statistica Serie B 2023/2024″. Quella B che il Catania insegue da anni e che lo stesso calciatore nativo di Pietrasanta (provincia di Lucca) ha conquistato nel 2022 con la maglia del Modena vincendo anche la Supercoppa di C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Acampora, dopo il mancato accordo col Catania vola in B
Articolo successivo
SORRENTO-CATANIA: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency