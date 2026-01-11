DALLA SALA STAMPA – Caturano: “Il mister ha sempre creduto in me. Si è creato un bell’insieme. Lavoro per continuare a fare gol”

Un gol particolarmente atteso, quello di Salvatore Caturano. ll primo con la maglia del Catania. L’esperto ex attaccante del Potenza è intervenuto in sala stampa. Queste le sue parole:

“Ci siamo trovati molto bene là davanti riuscendo a portare a casa tre punti fondamentali. L’esperimento del mister di schierare tanti giocatori offensivi nel secondo tempo è andato a buon fine. Appena fatto gol il mio primo pensiero è stato quello di andare verso la panchina, ci siamo abbracciati tutti. Ho attraversato un periodo un pò difficile, perchè per un attaccante non trovare il gol è sempre complicato, ma società, squadra, tutti mi sono stati vicini credendo sempre in me. Era doveroso dedicargli questo gol, in più in tribuna avevo la mia compagna ed i miei figli che forse una partita all’anno riescono a vedersi perchè vivono a Pisa. Hanno scelto la gara giusta. Oggi è stata la ciliegina sulla torta”.

“Ci tenevo a fare gol per dare un contributo in più in relazione a quello che si sta facendo e creando a Catania. Quando ho visto arrivare la palla in area, avrei potuto segnare in qualsiasi modo. L’importante era che il pallone entrasse in rete. Sono felice ed orgoglioso dell’insieme che si è creato in questi mesi in cui le difficoltà sono state tante per me. Ricevere l’abbraccio dei ragazzi in panchina è stata la cosa più bella”.

“In settimana abbiamo lavorato tanto su cross e finalizzazone, il mister ci ha dato dei consigli su come attaccare la porta insieme a trequartisti e centrocampisti. Questi consigli li abbiamo portati in campo e siamo riusciti a fare gol proprio su due cross. Vuol dire che abbiamo lavorato bene in settimana su questi dettagli”.

“Il mister ha sempre creduto in me e cercato di farmi sentire parte integrante del gruppo. E’ stato molto paziente, bravo nella gestione totale non solo mia ma di tutti i miei compagni. Quello scatto da centometrista verso di me è il riassunto di quello che abbiamo creato all’interno dello spogliatoio”.

“Ringrazio anche i tifosi, perchè tutte le volte che sono entrato in campo ho sempre sentito queste urla di sostegno nei miei confronti. E’ un gol che aspettavo da tanto. Ora vado avanti come ho sempre fatto, con fiducia. Lavoro per continuare a fare gol e centrare l’obiettivo che tutti ci siamo prefissati“.

“Rolfini è un altro ragazzo che attraversa il periodo del non-gol. Io mi sono sbloccato, so cosa sto provando. Spero che nella prossima partita riesca nell’intento anche lui. Forte sta facendo un campionato importante. Qualcuno potrebbe dire che io e Ciccio siamo attaccanti molto simili, in realtà non è così. Io sono un uomo d’area di rigore, lui lo è, ma anche altro, spalle alla porta si gira molto bene. Io cerco di mettermi a disposizione, poi ovviamente le scelte le fa il mister. Quando mi concede l’occasione di giocare spero di fare bene”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***