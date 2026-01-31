DALLA SALA STAMPA – Quaini: “Abbiamo tutto il tempo per dire la nostra. Col Trapani occasione per rifarci subito”

Le parole del centrocampista Alessandro Quaini in sala stampa, a commento del ko di Potenza: “Siamo passati dalla migliore prestazione stagionale alla peggiore? E’ difficile dare una risposta, siamo mancati tanto nelle seconde palle perdendo molti contrasti, questo di solito non succede. Dobbiamo analizzare bene le cause in modo da reagire come sempre fatto. Da lunedì ripartiremo con energia e ci faremo trovare pronti per la partita successiva. Nonostante le assenze di giocatori importantissimi abbiamo dimostrato in tutte le circostanze di sopperire con lo spirito di gruppo e continueremo a farlo. Siamo dispiaciuti anche noi per questa brutta sconfitta ma bisogna prenderla in maniera positiva, analizzandola con lucidità perchè c’è ancora tempo per dire la nostra. Meglio poter giocare subito la prossima gara, abbiamo l’occasione per rifarci immediatamente”.

