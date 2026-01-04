domenica, 4 Gennaio 2026
HomeCatania NewsDALLA SALA STAMPA - Toscano: "A volte poco lucidi e troppo frenetici,...
Catania NewsFocusIntervisteLega ProPrimo Piano

DALLA SALA STAMPA – Toscano: “A volte poco lucidi e troppo frenetici, lotta promozione incerta fino alla fine”; Pieraccini: “Dobbiamo raggiungere l’obiettivo”

Redazione
By Redazione
0
0

Riportiamo di seguito le parole in sala stampa del difensore Simone Pieraccini e dell’allenatore del Catania Domenico Toscano, tornando sul pareggio maturato contro il Foggia:

PIERACCINI – “Dobbiamo portare avanti il percorso che ci siamo prefissati ad inizio anno, raggiungendo il nostro obiettivo attraverso la compattezza di un gruppo fortissimo. Siamo uniti, come una famiglia, pronti a superare anche i momenti difficoltà nel migliore dei modi. Portiamo a casa un punto contro un avversario che, rispetto al 6-0 dell’andata, ha dimostrato di essere un’altra squadra. Per me i satanelli sono una formazione di buon livello, giovane, che soprattutto là davanti è in grado di metterti in difficoltà. E poi giocare allo ‘Zaccheria’ non è mai semplice”.

TOSCANO – “Il rammarico per non avere vinto c’è perchè, nel primo tempo, sembrava una partita che da un momento all’altro potessimo sbloccare a nostro favore. Questo avrebbe cambiato l’atteggiamento dell’avversario avendo a disposizione i giusti spazi per sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Quando non succede diventiamo poco lucidi, frenetici e non troviamo il guizzo per portare a casa la vittoria. In questo senso c’è da migliorare, avendo la consapevolezza che senza frenesia e con pazienza – soprattutto in trasferta – il gol lo puoi fare in qualsiasi momento, comunque rispetto a Casarano stavolta siamo riusciti a recuperare”.

“Lunetta e Rolfini sono giocatori che riempiono di più l’area di rigore, D’Ausilio e Jimenez hanno caratteristiche diverse e lo fanno meno ma stiamo lavorando per migliorare questo aspetto, non lasciando l’attaccante solo in mezzo ai difensori avversari. Per quanto prodotto credo che il Catania meritasse qualcosa di più, fermo restando che il Foggia ha fatto la sua partita chiudendo gli spazi, dando dinamicità ed effettuando pericolose ripartenze. Avremmo potuto fare qualcosa di più per la mole di gioco espressa e per la caratura dimostrata contro un avversario avente una precisa identità, che non molla mai, tosto, fresco di gamba che può farti molto male se non lo prendi nel modo giusto”.

“Bruzzaniti? Nella penultima partita giocata tra le fila del Pineto è uscito dal campo anticipatamente e non ha giocato la successiva, con noi non si è ancora allenato, da martedì vedremo se potrà essere disponibile per la prossima gara. Come vedo la lotta promozione? Sarà incerta fino alla fine, con partite difficili per tutti ogni settimana”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
BARILARI (all. Foggia): “Mi aspettavo il rosso per l’intervento su D’Amico. Catania con tanta qualità sugli esterni, rimane la squadra più forte ma aspettiamo il mercato…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency