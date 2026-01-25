DALLA SALA STAMPA – Toscano: “I nuovi innesti hanno alzato il livello della competizione. Per me questo gruppo ha già vinto. Di Tacchio, speriamo in un recupero veloce”

Parola al tecnico del Catania Domenico Toscano in sala stampa, a commento della vittoriosa prestazione contro il Cosenza al “Massimino”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore calabrese:

“E’ stata una delle migliori prestazioni contro una squadra forte. Il Catania ha giocato con qualità. E’ cresciuto rispetto ad altre partite casalinghe. Sarà stato anche l’innesto dei nuovi che hanno portato la competizione ad un livello superiore, si sono integrati subito. Questo a testimonianza di un gruppo sano, intelligente. Non si è visto che Di Noia o Miceli fossero qui da appena tre giorni. I ragazzi li hanno fatti sentire immediatamente parte del gruppo. L’armonia e l’entusiasmo che si respira nello spogliatoio li ha aiutati tantissimo. Sono contento della prestazione e del risultato”.

“La soluzione di un reparto offensivo formato da due trequartisti tecnici l’avevamo già proposta in altre occasioni. Tutti i calciatori sanno di essere importanti per il Catania e le scelte vengono fatte in base agli allenamenti, alla strategia da attuare considerando le caratteristiche dell’avversario, come sta la squadra in certi reparti. Devi scegliere con equilibrio, poi la qualità e l’intensità la determinano le caratteristiche dei giocatori. Lunetta è entrato facendo bene, D’Ausilio ha fatto benissimo, bene anche Jimenez bene, Miceli idem. Tutta la squadra oggi ha fatto uno step in avanti alzando il livello prestativo“.

“La pressione o la responsabilità ce l’abbiamo dal primo giorno di lavoro, ormai siamo abituati. Vuol dire che lotti per qualcosa d’importante. Meriti da parte mia? L’allenatore deve fare l’allenatore e commettere meno errori possibili, cercare le chiavi giuste per ognuno dei calciatori e per la squadra. Con lo staff lavoriamo 24 ore al giorno perchè tutti sbagliamo. Chi fa le scelte è soggetto a questo, si lavora per ridurre il margine di errore. Alleno un gruppo straordinario che mi sta dando grandi soddisfazioni, a prescindere dai risultati. Quando vedi Caturano che fa gol e Forte che lo abbraccia, certi atteggiamenti come la disponibilità dei compagni a fare calciare il rigore a Rolfini se viene concesso. Vuol dire che si è creato qualcosa di bello. Forse è questa la chiave del nostro percorso. Il risultato molte volte cambia i giudizi, ma per me che vedo quotidianamente come si allena il gruppo e riscontro questi gesti la squadra ha già vinto“.

“C’è un lavoro di squadra dietro i numeri che evidenziano i pochi gol subiti in campionato, dei quali zero in casa. La pericolosità concessa all’avversario è molto bassa, merito di tutti. Sappiamo di dover essere aggressivi e attaccare da grande squadra, con personalità perchè non ci mancano le qualità tecniche nel palleggio, nell’essere diretti, nel far correre la squadra. Quando si difende, invece, dobbiamo ragionare con umiltà e sacrificio collettivo, con equilibrio. Perchè è attraverso l’equilibrio che arrivi in fondo”.

“Mi soddisfa il livello prestativo di oggi, l’atteggiamento di tutti, la voglia di andare ancora alla ricerca del gol quando la partita era ormai finita, la complicità dei ragazzi. Credo che la squadra abbia ancora margini di miglioramento, soprattutto con l’inserimento dei nuovi innesti. Negli ultimi 3-4 giorni ho visto una qualità nel ritmo e nel gioco diversa negli allenamenti. Dobbiamo alimentare questo entusiasmo, questa consapevolezza. Si può vincere facendo gol all’inizio, al 95′, lo devi sapere perchè lo hai vissuto. Nel nostro bagaglio di conoscenze abbiamo messo tante cose che ci devono accompagnare da qui alla fine”.

“Di Tacchio ha avuto uno scontro di gioco fortuito alla costola nel corso della rifinitura impedendogli di respirare. I medici gli hanno consigliato di stare a letto, non è venuto neanche allo stadio oggi. Speriamo che i prossimi esami possano evidenziare un recupero veloce“.

“Jimenez ha talento, capacità fisiche anche. Deve riuscire a mettere questo talento che possiede al serivizio della squadra. Oggi la sta facendo. Rispetto alla passata stagione è più continuo, più dentro la partita e determinante. Può esserlo ancora di più“.

“Raimo si allena sempre come se dovesse giocare. Arriverà il momento per tutti, magari anche per lui. Anche con Dini avevamo un piccolo problema ed eventualmente Bethers avrebbe preso il suo posto. Chiunque giochi è pronto a dare il suo contributo”.

“Cos’è successo nel finale di gara? Cose che accadono in campo, come fu nella partita d’andata. Mi dispiace che si sono verificate contro il Cosenza, squadra a cui sono affezionato perchè lì ho iniziato la mia carriera d’allenatore facendo anche quattro anni da calciatore”.

