DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Non giocato da Catania. Reagiremo. Tifosi, il dispiacere è doppio”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano anche in sala stampa la brutta sconfitta riportata in quel di Potenza contro il Sorrento:

“Non è facile da spiegare questa sconfitta. Dopo i primi 10 minuti la squadra ha approcciato bene alla gara portandosi in vantaggio, ci sta di commettere in una partita errori di squadra, di reparto, a cui solitamente rimediamo e stavolta non lo abbiamo fatto. Non siamo neanche riusciti a reagire, facendo 80 minuti di basso livello rispetto a quello che il Catania deve fare. Hai cercato di cambiare assetto e uomini, ma come dico sempre a fare la differenza non è il fatto che giochi con due, tre o quattro attaccanti ma come interpreti la partita. Dopo l’1-1 eravamo sempre in ritardo sulla scelta da fare, quando l’avversario si dimostra più pronto di te fai fatica ad essere pericoloso e ribaltare la partita“.

“Dobbiamo comunque essere fiduciosi perchè questi ragazzi hanno dimostrato di avere le qualità per continuare ad essere protagonisti in questo campionato. Bisogna analizzare bene la gara perchè ci deve insegnare qualcosa, ripartendo più forti di prima. Quando non vinci i duelli, non sei aggressivo sui riferimenti e dai spazio agli avversari di giocare a campo aperto – il Sorrento lo ha fatto molto bene – non giocando con determinazione è normale faticare“.

“Se questa sconfitta rischia di compromettere qualcosa a livello mentale e di prospettive? Non deve perchè siamo una squadra di calciatori esperti e sappiamo come reagire a questi momenti, lo abbiamo fatto in altre situazioni e dovrà essere così anche adesso. Oggi nella formazione iniziale si registrava la presenza di Cargnelutti come unica vera novità, Miceli aveva già giocato, semplicemente tutta la squadra non ha fatto una partita da Catania. Avevo detto in settimana che serviva il miglior Catania per andare a vincere a Potenza. Il dispiacere è doppio per i tanti tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio al triplice fischio. Ci dicevano di dare tutto fino alla fine, bisogna ringraziarli, noi non li abbiamo ripagati con una prestazione all’altezza“.

