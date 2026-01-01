DEGIORGI: lavoro proficuo con i portieri rossazzurri, l’empatia prima di tutto

“Ognuno porta i suoi concetti, sta al portiere non snaturarsi ma prendere da ogni preparatore il meglio. Stiamo lavorando tanto con il preparatore Degiorgi, bella persona, che stimo prima di tutto come uomo. Sono modi di lavorare abbastanza differenti rispetto a Porracchio. Mi sto trovando abbastanza bene, lavorando su aspetti nuovi per me”. Recentemente si è così espresso a La Sicilia il portiere del Catania Andrea Dini, a proposito del lavoro portato avanti da Antonello Degiorgi, nuovo preparatore dei portieri rossazzurri che ha preso il posto di Angelo Porracchio, il quale ha seguito il direttore Daniele Faggiano a Salerno.

Dietro le parate ed i 14 “clean sheet” di Andrea Dini, motivo di orgoglio anche per lo staff tecnico etneo, c’è molto della mentalità che Degiorgi trasferisce ai portieri del Catania. Tra di loro c’è una competizione sanissima. “Oltre a chi rende al massimo se messo in competizione, c’è anche chi invece ha bisogno di qualche certezza per dare il meglio; io alleno tutti senza pensare a chi è il primo o il secondo, ma solo chiedendo di dare tutto quello che possono”, ha spiegato il preparatore tempo fa ai microfoni de Il Resto del Carlino. Aggiungendo al Corriere Romagna: “Quando lavoro durante la settimana, per me non esistono distinzioni. Se devo dire una cosa che non funziona al primo, la dico al primo come al terzo. Nell’allenamento individuale, le gerarchie non esistono e questo per me è un aspetto fondamentale. L’unica differenza è nella costruzione del rapporto umano. Il titolare sa che gioca, gli altri due no, quindi rischi di perderli. Io tengo ad avere più attenzione su chi non gioca, perché sono il secondo e il terzo che mi devono alzare il livello dell’allenamento. Per me prima di tutto si tratta di creare la giusta empatia, non solo coi ragazzi, ma anche con la società e con l’allenatore. Cerco di dare ai portieri tutto quello che posso, ma le decisioni le prende la società e le scelte tecniche spettano all’allenatore”.

I portieri rossazzurri si sono sentiti subito parte integrante del progetto, inseriti in un percorso di crescita comune. A prescindere da chi gioca, alla base c’è una spiccata cultura del lavoro ed un forte approccio mentale, di empatia. Non a caso uno dei meriti maggiori di Dini è la dimostrazione di essere diventato un portiere da un tiro e una parata, evidenziando la presenza mentale dell’ex Trapani in gara, mantenendo sempre alta la concentrazione a difesa dei pali anche quando viene chiamato in causa raramente (il Catania, spesso, concede poco agli avversari).

Va sottolineato, una volta di più, il lavoro proficuo in sede di preparazione dei portieri con una metodologia ben assimilita da Dini e compagni. Se il Catania è in buone mani, lo deve anche alle motivazioni e alla professionalità di Degiorgi, che in estate ha preferito ricongiungersi con mister Toscano in C declinando la proposta di una permanenza a Cesena in B per svolgere un ruolo da coordinatore dell’area portieri.

