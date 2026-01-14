DI GENNARO: “Dopo l’operazione tornerò subito a Catania per stare vicino alla squadra e raggiungere l’obiettivo che tutti noi meritiamo”

Messaggio di Matteo Di Gennaro, attraverso la piattaforma X del club, ai tifosi del Catania dopo la notizia della necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico: “Ci tenevo a lasciare un messaggio per voi, la squadra, tutto l’ambiente. Purtroppo per cause di forza maggiore dovrò fermarmi un pò, prendermi del tempo ma sono già pronto e mentalizzato a ripartire e rimettere a posto le cose dopo questo piccolo incidente di percorso. Tornando più forte di prima e rimettendoci ancora più forza. La cosa più importante è che mi opererò ma tornerò subito qui a Catania per stare vicino alla squadra e rimanere uniti, tutti insieme – piazza e società -, per l’obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio anno, vogliamo raggiungere e meritiamo. Un abbraccio, forza Catania”.

Il difensore, poi, su Instagram ha riportato quanto segue: “Grazie, è la prima cosa che mi viene in mente di dirvi, perché l’affetto che sto ricevendo è tantissimo ed è la cosa più bella che potesse capitarmi in questo momento. Mi avete scritto in tanti e avrei voluto dirvi che non era vero ciò che stava uscendo fuori, ma purtroppo non potevo, perché effettivamente il mio ginocchio mi ha detto che era arrivato il momento di fermarmi. In questi due giorni sono stato arrabbiato, triste, abbattuto e ho pianto, ma ora sono più determinato che mai a mettermi subito alla prova con questo nuovo ostacolo, che va superato e vinto, proprio come la squadra sta facendo dall’inizio dell’anno in campo. Quando dico contro tutto e tutti, vuol dire anche questo”.

“Sono pronto a ripartire, a lottare e, con tutto questo affetto, so che potrò vincere anche questa partita e tornare al fianco dei miei compagni, di nuovo in mezzo al campo. Vado via per un po’, sistemo questo crociato, ma mi ritroverete presto a girare per il Massimino e sugli spalti, in attesa che torni il mio momento. Nel frattempo resto al fianco dei miei amici e della mia famiglia rossazzurra ogni giorno, per poter dare, nel mio piccolo, l’aiuto che serve per raggiungere ciò che tutti voi sognate e che noi abbiamo come obiettivo. Vi posso assicurare che tornerò molto presto e farò di tutto per rimettere piede su quel prato verde nel minor tempo possibile. Vi abbraccio tutti, dal primo all’ultimo! Ci vediamo presto”.

