DI GENNARO KO: la sfortuna non dà tregua. Il cuore del Catania oltre l’ostacolo

La notizia è di quelle che gelano l’entusiasmo: Matteo Di Gennaro dovrà operarsi per la ricostruzione del legamento crociato. Lo ha annunciato il Catania, mettendo nero su bianco una realtà dura da accettare. Un infortunio gravissimo che mette fuori gioco a lungo uno dei pilastri della difesa rossazzurra, un calciatore di esperienza, leadership e personalità, proprio nel momento in cui la stagione entra nella sua fase più incandescente.

Non è però un fulmine isolato in un cielo sereno. La stagione del Catania è già stata segnata da una serie di stop pesantissimi: prima Aloi, perno del centrocampo, poi Cicerelli, riferimento imprescindibile in attacco. Stavolta tocca al reparto arretrato, colpito al cuore. A questi si aggiungono altri infortuni che hanno costretto Toscano a continui aggiustamenti, componendo un mosaico spesso incompleto. Una sfortuna accanita, quasi crudele, che sembra non voler allentare la presa sul sodalizio etneo.

Il timing rende tutto ancora più amaro. Il Girone C di Serie C vive settimane decisive, con il testa a testa con il Benevento e una lotta al vertice che coinvolge più pretendenti. Proprio quando servirebbe continuità, certezze e uomini chiave al massimo della condizione, il Catania perde uno dei suoi leader. E il peso di Di Gennaro non si misura solo in chiusure difensive: lo si è visto chiaramente nell’ultima gara contro la Cavese, quando il suo colpo di testa nel finale ha indirizzato la partita, dimostrando quanto possa essere determinante anche in zona gol.

Ora è il momento della responsabilità e delle soluzioni. Toccherà a Pieraccini, Allegretto e Celli alzare il livello, mentre dal mercato qualcosa arriverà per forza, con la consapevolezza che sostituire Di Gennaro non sarà semplice. Occhio anche a Quaini, che può dare una mano pur essendo impiegato stabilmente in mediana, e al rientro ormai prossimo di Ierardi, altro tassello importante rimasto ai box. Gennaio sarà un mese di fuoco, tra campo e scrivanie, ma questo Catania ha già dimostrato di avere carattere e determinazione, oltre a saper trovare le soluzioni giuste: semplicemente quest’anno c’è una squadra davvero forte e la dirigenza non vuole lasciare nulla al caso. Servirà tutto, perché la strada è irta di ostacoli, ma l’obiettivo resta lì, ben visibile all’orizzonte.

