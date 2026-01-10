DI GREGORIO: “Invertire la rotta fuori casa. Il Catania ha tanta qualità in avanti. Caturano, la speranza che rappresenti un nuovo acquisto nel girone di ritorno”

Alcuni commenti di Luca Di Gregorio, ex calciatore, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Preview’:

“Quello di Foggia non è stata una battuta d’arresto ma un mezzo passo falso. I sanniti non hanno preso il volo, sono 2 punti avanti e c’è tempo per recuperare. Sembra proprio che questo campionato aspetti il Catania. Domenica ci saranno due sfide importantissime ed impegnative per Benevento e Salernitana, il Catania sulla carta ha un impegno più abbordabile. Questo turno di campionato potrebbe anche riportare il Catania in vetta o staccare un pò la Salernitana. A marzo si giocheranno due scontri diretti molto importanti con Salernitana e Benevento, prima di affrontare quel doppio turno però ci saranno tanti ostacoli da superare, i rossazzurri hanno perso diversi punti in trasferta e devono invertire la rotta fuori casa“.

“Il centrocampo del Catania è il reparto più soggetto a riportare cartellini gialli. Fisiologicamente io credo che ci siano almeno 5-6 ammonizioni che si potevano evitare o esagerate. Questo però conferma anche che il Catania è abbastanza determinato soprattutto in mezzo al campo“.

“Caturano? Ci sono delle annate che nascono male. Da quando milita nel Catania, Caturano ha fatto i conti con una serie d’infortuni e l’influenza. Rimane un attaccante importante, se recupera bene fisicamente – non appena si sblocca – può dare il suo contributo nel girone di ritorno. E’ un bomber di categoria, speriamo per il Catania che rappresenti un nuovo acquisto nel girone di ritorno“.

“La Cavese non ha nulla da perdere, verrà tranquilla e serena sapendo di giocare contro una squadra che ha il doppio esatto dei punti, quindi c’è una differenza importante tra le due compagini sotto tutti i punti di vista. Il Catania non può avere paura della Cavese, rispetto sì. Non può fare ulteriori passi falsi in campionato, finora la squadra di Toscano è stata una macchina quasi perfetta tra le mura amiche”.

“Rolfini e D’Ausilio? Con i giusti equilibri sono giocatori che potrebbero giocare insieme. E’ importante avere a disposizione tante soluzioni se vuoi vincere il campionato. Sulla carta possono giocare tutti, penso anche a Jimenez e Lunetta, lo stesso Bruzzaniti. Il Catania dispone di tanti calciatori importanti e di qualità, esce uno ed entra un altro con le stesse o altre caratteristiche. Rolfini è un giocatore che ha le possibilità per incidere a gara in corso, quando magari l’avversario è sulle gambe, stanco. Negli ultimi 20-30 metri può diventare devastante“.

