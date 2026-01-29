DI NOIA: “Girone C complicato. Voglio vincere sempre, mi infastidisce anche perdere in allenamento”

Un paio di mesi prima che il centrocampista classe 1994 Giovanni Di Noia lasciasse Trapani per approdare al Catania, fu ospite della trasmissione ‘Hat Trick’, su Telesud, emittente televisiva trapanese che ha chiuso i battenti. Poniamo in evidenza un estratto delle sue dichiarazioni contenenti alcune curiosità:

“Non conosco il girone A di Serie C, ma ho fatto il B e posso assicurare che il raggruppamento C è il più complicato dei tre perchè hai davvero la sensazione di poter perdere punti in ogni campo. Al di là delle differenza che ci possono essere tra le squadre, il fattore ambientale può incidere ed è presente un maggiore contenuto agonistico nel gruppo C”.

“Personalmente in campo e fuori, sin da piccolo, sono sempre stato voglioso di vincere. Poi so anche accettare la sconfitta, ma faccio in modo di portare a casa la vittoria in ogni caso. Mi piace quando la partita si fa un pò più fisica e ‘sporca’, a volte anche un intervento in scivolata può farti gasare. Sono uno che ci tiene molto a vincere, anche se perdo una partitina in allenamento mi dà fastidio”.

“Non ho un idolo di sempre, mi piace guardare giocatori che ricoprono il mio ruolo cercando di apprendere il più possibile da loro. Tra i grandi campioni cito Gerrard, Lampard, De Rossi, calciatori che fanno fatto dell’agonismo la loro qualità migliore. Il più forte con cui ho mai giocato? Dico Giaccherini, era verso la fine della carriera e mi ha sorpreso nonostante l’età per l’umiltà e la fame che ha dimostrato in campo. L’avversario più difficile da marcare? Frattesi, l’ho incrociato diversi anni fa e aveva già un bel passo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***