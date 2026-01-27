DI NOIA: “Grande emozione giocare in uno stadio del genere. Con questo entusiasmo possiamo arrivare lontano”

Giovanni Di Noia, neo acquisto del Catania, rilascia le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossazzurro. Queste le parole del centrocampista evidenziate:

“Sono molto felice di essere qui. Contro il Cosenza è stata una grande emozione per me giocare in uno stadio così pieno, spero che magari possa riempirsi ancora di più nelle prossime partite. Con l’entusiasmo di tifosi e squadra sono convinto che possiamo arrivare lontano. Dal calcio ho imparato che bisogna spingere sempre al massimo, lavorare, sacrificarsi, e avere tanta forza di volontà per raggiungere gli obiettivi”.

“Il Catania c’entra ben poco con questa categoria, lavoreremo duro per realizzare insieme un sogno. Mi sono trovato molto bene con la squadra, il mister mi ha trasmesso i concetti da applicare in campo e spero di metterli in pratica fin da subito. La parola d’ordine di questa stagione si chiama sacrificio, forza di volontà, soprattutto unione. Il concetto di ‘Noi’ rappresenta tutto il complesso Catania. Quindi città, tifosi, staff, società e giocatori. Spero che attraverso il lavoro e l’impegno quotidiano possiamo raggiungere una grande soddisfazione tutti insieme”.

