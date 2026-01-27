DINI: garanzia a protezione dei legni guidando la difesa meno battuta della C

Nella stagione di vertice sin qui disputata dal Catania sono tanti gli uomini copertina assurti tra i protagonisti delle recenti vittorie della formazione rossazzurra. Tra questi spicca senz’altro il guardiano dei legni rossazzurri, Andrea Dini. L’estremo difensore romagnolo, approdato un anno fa alle pendici dell’Etna proveniente dal Catanzaro, sin da subito è asceso a portiere titolare della compagine etnea garantendo sicurezza, affidabilità tra i pali, carisma e capacità di comando della linea arretrata. Il giocatore indossante la maglia numero 57 quest’anno è alla testa della difesa meno battuta di tutti e tre i gironi di Serie C, avendo incassato soltanto 11 gol in 23 incontri di campionato.

Il dato che balza subito all’occhio riguarda lo zero alla voce delle reti subite tra le mura amiche. Finora nessuna squadra è riuscita a gonfiare la rete della porta rossazzurra nei match disputati allo stadio “Angelo Massimino”. Un record che evidenzia l’eccellente fase di non possesso sviluppata dal Catania di Toscano, con una cura particolare dei dettagli e attenzione capillare su ogni pallone. Una macchina difensiva che rasenta la perfezione e capace di reggere l’urto delle assenze registratesi nel corso delle settimane. Da Ierardi a Di Gennaro, quest’ultimo regista delle brillanti operazioni difensive costretto ad interrompere bruscamente la propria stagione a causa di un grave infortunio.

L’ennesima tegola sulla stagione rossazzurra, con la dirigenza prodigata a reperire in sede di calciomercato due tra i migliori profili nel ruolo di difensore centrale in Serie C: l’esperto Mirko Miceli e l’emergente Riccardo Cargnelutti. Giocatori di categoria, abituati ogni domenica a misurarsi con i campi “bollenti” del Girone C coniugando atletismo, abilità nel gioco aereo e consapevolezza difensiva. La prima uscita del nuovo assetto arretrato, con Miceli a dirigere le operazioni nelle retrovie, ha raccolto ottimo gradimento. L’obiettivo resta quello di presidiare la porta egregiamente difesa da Dini contribuendo attivamente ai successi di squadra.

