DINI: il portiere figura nella lista dei convocati per Catania-Cosenza

In vista dell’incontro col Cosenza, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventitreesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato venticinque calciatori. Non saranno della partita Aloi, Cicerelli, Di Gennaro e Pieraccini. Tra i presenti nella lista delle convocazioni, come preannunciato da Toscano in sala stampa, anche i neo acquisti Ponzi, Miceli, Cargnelutti e Di Noia. E’ stato inserito inoltre l’estremo difensore Dini. Di seguito gli atleti rossazzurri nell’elenco dei convocati, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

5 Mirko Miceli

6 Andrea Allegretto

29 Riccardo Cargnelutti

68 Mario Ierardi

77 Manuel Martic

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

13 Fabio Ponsi

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

47 Giovanni Di Noia

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

17 Giovanni Bruzzaniti

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

