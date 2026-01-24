sabato, 24 Gennaio 2026
DINI: il portiere figura nella lista dei convocati per Catania-Cosenza

foto Catania FC

In vista dell’incontro col Cosenza, in programma domenica alle ore 14:30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventitreesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato venticinque calciatori. Non saranno della partita Aloi, Cicerelli, Di Gennaro e Pieraccini. Tra i presenti nella lista delle convocazioni, come preannunciato da Toscano in sala stampa, anche i neo acquisti Ponzi, Miceli, Cargnelutti e Di Noia. E’ stato inserito inoltre l’estremo difensore Dini. Di seguito gli atleti rossazzurri nell’elenco dei convocati, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini 
DIFENSORI  
3 Alessandro Celli
5 Mirko Miceli
6 Andrea Allegretto
29 Riccardo Cargnelutti
68 Mario Ierardi
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
13 Fabio Ponsi
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
47 Giovanni Di Noia
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
17 Giovanni Bruzzaniti
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

