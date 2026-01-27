DONNARUMMA: “Catania ti fa sentire un calciatore vero. Pretendo tanto da me stesso. Col Sorrento dobbiamo cercare d’imporre il nostro gioco”

Ospite della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, il laterale sinistro rossazzurro Daniele Donnarumma ha rilasciato alcune dichiarazioni a commento della sua personale stagione, del campionato fin qui disputato dalla squadra e dei prossimi decisivi impegni stagionali:

“Difficile trovare tanto entusiasmo soprattutto in C. I tifosi ci danno quella spinta in più per cercare di raggiungere l’obiettivo prefissato. Io sono venuto qui per vincere, come ho detto anche nelle mie prime interviste rilasciate. Sono sceso dalla B con la consapevolezza di riportare il Catania in cadetteria facendo felici i tifosi che meritano di centrare l’obiettivo”.

“Magari qualcuno si può arrabbiare un pò quando sa di non giocare dal 1′ ma siamo tutti titolari in questo gruppo, naturalmente spetta al mister decidere la formazione migliore in base agli avversari, alle caratteristiche e quello che richiede la partita. E’ la settimana che decide chi scende in campo. Sappiamo che in questa piazza raggiungere l’obiettivo vuol dire tanto, a prescindere dal minutaggio. Catania ti fa sentire un calciatore vero“.

“Come sto fisicamente? Ho avuto un piccolo problema nella partita d’andata col Cosenza che mi sono trascinato per un pò di mesi, ma non è una giustificazione. Se ero disponibile vuol dire che potevo essere in grado di dare il 100% per la squadra. Pretendo tanto da me stesso, non ero molto contento delle ultime prestazioni. Sono felice di avere ripagato la fiducia del mister con l’assist per Jimenez domenica. Io non mi accontento mai, do il massimo per centrare l’obiettivo. Noi esterni possiamo essere determinanti, Tiago Casasola è un giocatore fortissimo, il mister ci chiede di essere tanto presenti nella fase offensiva”.

“Il gol che non ho realizzato contro il Cosenza? Ho sbagliato io, volevo tenere la palla bassa e mi si è alzata. E’ stato un problema di postura. La splendida rete siglata a Caserta? Diciamo che qualche gol di destro l’ho fatto in carriera…”.

“Con tutte le difficoltà incontrate, infortuni e problemi vari, se non avessimo avuto dietro un grande gruppo, di uomini che remano tutti nella stessa direzione, non saremmo andati lontano. La costanza, il non mollare mai di fronte alle avversità è un aspetto determinante. Pochi gol subiti e poche occasioni concesse alle avversarie? C’è tanto lavoro da parte del mister per far sì che esprimiamo le nostre qualità. Gli attaccanti in fase di non possesso sono i primi ad aiutarci in tal senso“.

“Rispetto al campionato che stravinsi a Cesena, trovo qualche piccola analogia ma parliamo di campionati totalmente diversi. Quell’annata è irripetibile, sono quelle stagioni che vengono fuori una volta ogni tot anni. Abbiamo stabilito il record di punti della Serie C. Qui vai a giocare in campi caldi, dove è sempre difficile portare punti a casa. Ho ritrovato a Catania mister Toscano, la carriera parla per lui. E’ un allenatore vincente, ovunque ha fatto bene. Ci dà supporto, ci trasmette quella carica in più“.

“Mi sto trovando benissimo a Catania, non la vivo a 360 gradi tra i tanti impegni ed i bambini. Se ci dovesse essere l’opportunità di rimanere in questa città non mi dispiacerebbe. Vedo una società che fa le cose per bene, cercando d’inserire le figure giuste allo scopo di non farci mancare niente, non avendo nessuna scusa, nessun alibi”.

“Tra le gare giocate in trasferta, mi rammarica in particolare la mancata vittoria di Caserta. Quando vai fuori casa trovi avversarie che danno il 200% per cercare di strappare almeno un punto. In trasferta è un pò più difficile giocare perchè ci aspettano tutti col coltello tra i denti. I numeri dicono che c’è una differenza di rendimento tra casa e trasferta ma, come anche dimostrato nelle ultime gare, stiamo facendo meglio. Proviamo ad invertire il trend lontano dal ‘Massimino’ conquistando più punti possibili. Tutte le partite sono decisive. Se le vinci non devi guardare ai risultati delle altre squadre. A Potenza contro il Sorrento dobbiamo cercare d’imporre il nostro gioco per portare a casa il massimo risultato“.

