Doppio lutto nel calcio italiano: ci lasciano gli ex Catania Cella e Canuti

Doppio lutto nelle ultime 24 ore per quanto riguarda ex figure legate calcisticamente anche al Catania, dopo la scomparsa di Piero Cucchi. Ieri si è spento a Bobbio, all’età di 85 anni, Giancarlo Cella che ha vestito inoltre le maglie di club come Piacenza, Novara, Torino, Atalanta e Inter (vincendo il tricolore nel 1971) ricoprendo i ruoli di mezzala, mediano e libero. Per Cella, interrotta la carriera da un grave infortunio che gli precluse la convocazione in Nazionale per i Mondiali del 1962, anche esperienze d’allenatore: Piacenza, Suzzara, Inter (giovanili e vice), Pavia, Carpi, SPAL, Piacenza e Bobbiese.

Il complimento più grande ricevuto? “Il Guerin Sportivo titolò ‘Cella come Sivori’”’, che allora era il più forte di tutti”, ha spiegato qualche anno fa. Il Catania lo prelevò nel 1965 proprio dal Torino, indossando la casacca rossazzurra per una sola stagione, chiusa con la retrocessione in Serie B. Cella ha totalizzato in rossazzurro una trentina di presenze. Era l’annata 1965/66, ultima del binomio Ignazio Marcoccio-Carmelo Di Bella: qualche sussulto d’orgoglio, come la vittoria sull’Inter che poi avrebbe vinto lo scudetto, e l’unico successo in trasferta a Varese, concludendo il campionato al 17/o posto.

Si piange anche la scomparsa di Nazzareno Canuti, che aveva compiuto 70 anni da una decina di giorni. E’ morto a Cinisello Balsamo. Ex difensore rossazzurro anche lui, ha rappresentato i colori sociali di Inter (soprattutto) e Milan negli anni ’70 e 80′ prima di passare al Genoa. Nel 1985 approdò al Catania, disputando fino al 1988 più di 80 partite in Serie B e C (retrocesse in terza serie nell’87). Successivamente ha chiuso la carriera nella Solbiatese. Una volta terminata l’attività agonistica, Canuti ha operato come agente di commercio per la Sony insieme a Evaristo Beccalossi, suo compagno di squadra nell’Inter ai tempi della stagione dello scudetto (Canuti vinse anche un Mundialito, due volte la Coppa Italia ed un campionato cadetto).

