giovedì, 22 Gennaio 2026
ESCLUSIVA – Pantanelli: “Toscano ha dato la giusta mentalità. Dini-Bethers miglior coppia di portieri della Serie C. Cosenza squadra da non sottovalutare”

Gabriele Mirabella
foto Catania FC

Armando Pantanelli promuove a pieni voti il Catania di Toscano. Il portiere e capitano dell’ultima promozione in Serie A del club etneo, intervenuto ai nostri microfoni, ha evidenziato l’importanza della vittoria di Monopoli maturata nei minuti di recupero, elogiato la coppia di portieri Dini-Bethers e messo in guardia dal Cosenza in arrivo domenica al “Massimino”.

Vincere una partita nei minuti di recupero rappresenta una grande iniezione di adrenalina. Che importanza assume un successo di queste dimensioni?
«Molto importante, anche perché era contro una buona squadra che ci ha messo in difficoltà. Magari non meritavamo di vincere se uno analizza i 90′, forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma proprio per questo acquisisce importanza sia per la classifica che per il morale. Vuol dire che ci abbiamo creduto fino all’ultimo e siamo stati premiati».

Mister Toscano ha dato un’identità pragmatica alla squadra, curando molto la fase di non possesso e puntando su una manovra rapida e verticale. Che idea ti sei fatto del modo di giocare del Catania?
«Io direi che questa è una caratteristica delle squadre di Toscano. Tutte le volte che ha vinto i campionati non ha avuto squadre che dirigevano il gioco fin dall’inizio ma appunto messe bene in campo, rischiavano pochissimo e alla prima occasione ti punivano. Io credo che per vincere sia la mentalità giusta».

Il dato sugli zero gol subiti in casa è ormai sotto gli occhi di tutti. I meriti vanno condivisi tra tutti i reparti oltre a quello arretrato…
«Ci mancherebbe! Ormai nelle squadre si attacca in undici e si difende in undici quindi vuol dire che sono posizionati bene, rischiano il giusto e poi un po’ di merito a difensori e portiere c’è sicuramente. Però io credo che il giudizio positivo sia da dare a tutto l’undici nel suo complesso. Ormai la fase difensiva non si fa più solo con il portiere e i tre o quattro difensori ma con tutti gli undici, quindi i meriti sono di tutti».

Dini si sta confermando un guardiapali affidabile per la categoria. È destinato a lasciare una traccia importante a Catania?
«Secondo me in C è uno dei migliori ma lo aveva già dimostrato gli anni passati, quindi per la categoria è sicuramente un ottimo portiere».

Bethers quest’anno sta ricoprendo invece un ruolo marginale rispetto alle passate stagioni. Ci sarà spazio anche per lui nel corso del campionato?
«Secondo me quest’anno sarà difficile che possa trovare spazio però sicuramente meriterebbe di giocare e potrebbe fare il titolare in qualsiasi squadra di Serie C. Io penso che il Catania abbia la coppia di portieri più forte della terza serie».

Domenica al “Massimino” arriva il Cosenza. Ritieni che la sconfitta dell’andata ancora bruci oppure è meglio restare sull’attualità delle due squadre?
«Che possa bruciare sicuramente. Il Catania ha fatto solo due sconfitte fino adesso e una proprio contro il Cosenza, quindi sicuramente avrà voglia di dimostrare ai silani di essere più forti, però non bisogna sottovalutarli perché hanno una squadra che ha perso in casa lunedì scorso e quindi saranno feriti, bisogna sempre stare molto attenti. La rosa del Catania non ce l’ha nessuno, non dico nel girone ma proprio in tutta la Serie C e penso che ci siano altrettanti bravi giocatori che hanno fatto panchina, hanno atteso il loro turno e adesso possono dimostrare il loro valore».

Si ringrazia Armando Pantanelli per la gentile concessione dell’intervista.

