EX ROSSAZZURRI – Bellusci: “Potevo andare alla Juve e alla Lazio, oggi faccio il cameriere e gioco in Promozione. Accettai di trasferirmi a Catania per salvare l’Ascoli dal fallimento”

Ospite di Sportium.fun, l’ex difensore del Catania Giuseppe Bellusci racconta che oggi a 36 anni e mezzo fa il cameriere, sottolineando gli errori commessi in carriera e puntando il dito contro il “sistema”. Queste le parole più significative di Bellusci: “Vado a fare venerdì, sabato e domenica il cameriere, faccio il servizio, e sto cercando un lavoro giornaliero per cercare di guadagnare qualcosina e tenermi occupato. Quindi non campo di rendita perché sono stato stupido io, perché altrimenti avrei potuto farlo, e oggi però non è che mi piango addosso… non me ne frega un c****. Ad oggi anche sbagliando, perché ho avuto la possibilità di vivere bene il prosieguo della mia vita se fossi stato lungimirante e intelligente, mi ritrovo che ho una squadra, il Monticelli, con cui ho firmato da poco in Promozione, dove speriamo di fare bene e di dare una mano”.

“Il mio nome fu accostato anche alla Juventus? Vero. Avevo fatto il primo anno con grande continuità ad Ascoli, in Serie B, giocando 32 partite. Si era aperto un mercato importante, poi un po’ la vita, un po’ le scelte, un po’ il procuratore, un po’ di problemi, è saltato tutto. Mi voleva la Juve a gennaio perché si erano fatti male Chiellini e Tudor. L’Ascoli a gennaio doveva salvarsi, non mi ha ceduto. Poi la Juve ha preso dalla Primavera Lorenzo Ariaudo e a fine anno andai a Catania. C’è stata anche la possibilità di trasferirmi alla Lazio. Avevo discusso con la Gea e con la buonanima di Ventrone e praticamente vabbè, il sistema non mi ha fatto andare, ma non fa niente. Io non sono diplomatico, non sono politico, dico le cose. Io all’epoca ero uno dei prospetti più importanti del calcio italiano, ma non c’era per me una squadra italiana e fui costretto ad andare all’estero. Perché non ti pieghi, perché non scendi a compromessi, perché non fai buon viso a cattivo gioco, perché non indossi maschere, perché sei dritto e perché non rispetti i ruoli e rispetti l’essere umano”.

“Quando andai al Catania – nulla contro la piazza -, lo feci contro la mia volontà perchè a 17 anni avrei preferito stare a casa mia, avevo firmato al minimo con l’Ascoli e a gennaio mi avevano ritoccato il contratto guadagnando 120mila euro. Il Catania mi preparò un contratto di 5 anni a 150mila euro. Il presidente dell’epoca dell’Ascoli con cui ho un grandissimo rapporto e ancora stimo infinitamente, Roberto Benigni, mi chiese il favore personale di accettare perché comunque arrivarono quasi 3 milioni cash per il cartellino più la comproprietà di Marcello Gazzola e il prestito di Mirco Antenucci. Mi chiese di accettare altrimenti il club rischiava il fallimento, per amore dell’Ascoli dissi di sì al Catania”.

