EX ROSSAZZURRI – Busetta: “Catania ha un posto speciale. Avanti con testa, cuore e ritmo”

Angelo Busetta, palermitano ed ex allenatore del Catania – sempre legatissimo ai colori rossazzurri -, ha compiuto 85 anni: “Ho trascorso tutto il giorno al telefono. Il regalo più bello è sentire tanti amici veri”, le sue parole a La Sicilia.

“Sono a casa, è passato l’infermiere per una rapida ricognizione del mio stato di salute. Tutto a posto. Mi hanno chiamato in tanti. Anche da Campobasso dove ho allenato 25 anni fa, portai 25mila persone allo stadio per la gara della promozione e mi avevano dedicato uno striscione che fece scandalo, “Busetta è cosa nostra” e a momenti chiudevano l’impianto e mi arrestavano (ride, ndr) perché lo slogan poteva essere a doppio senso”.

“Io ho vinto dappertutto? Fate in tempo a leggere i “Promessi Sposi” per arrivare a fare la conta di quante volte ho vinto. Le vittorie tutte belle sono: Acireale, Catania, il Paternò che adesso non naviga in acque serene ma si riprenderà. Anche Canicattì, Morrone Cosenza. Poi Catania ha un posto speciale. Quando vai allo stadio e assisti a una gara con 20mila persone a sostegno pensi che qui deve tornare la Serie A”.

“Il Catania deve continuare a lottare per la Serie B. A Monopoli ‘Abbiamo’ vinto e dunque bisogna continuare. Sotto con il Cosenza. Bisogna avere la testa, cuore e ritmo. Toscano è un motivatore. Che bella stagione quella di Catania col ds Mazza. Vincemmo la D dopo un duello infinito. Gangi? Quella sfida fu l’ultimo atto, un trionfo dopo una stagione condotta al limite dell’immaginabile, con una città che era al nostro fianco. Quella gara è diventata iconica perché diede avvio alla rimonta dopo il declassamento del Catania. E chi se la scorda?”.

