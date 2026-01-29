EX ROSSAZZURRI – D’Amico: “Catania-Inter, quando esordì in Serie A con la maglia più bella del mondo…”

Il centrocampista catanese D’Andrea D’Amico ricorda quando, il 28 gennaio 2009, esordì in Serie A con la maglia del Catania. Avversaria l’Inter di Josè Mourinho. La gara si concluse con il risultato favorevole agli ospiti per 2-0, reti di Stankovic e Ibrahimovic, ma resta vivo il ricordo della prima gara disputata da D’Amico in rossazzurro. L’allora tecnico del Catania Walter Zenga decise di inserirlo al minuto 89 prendendo il posto di ‘Malaka’ Martinez. Queste le emozioni descritte dal giocatore ora in forza all’APD Melilli (Eccellenza girone B):

“Quando la realtà supero qualsiasi immaginazione. Un ragazzino di quartiere con un bagaglio carico di umiltà, sacrifici e fame quella sera coronò il suo sogno… esordire in serie A con la maglia più bella al mondo, quella della propria città contro i grandi del calcio mondiale. Alcuni li chiamano sogni, io invece quella sera al “Massimino” cominciai a realizzare che: se nella vita una cosa la vuoi davvero fai di tutto per farla accadere e così fu… sembra ieri, sono passati 17 anni ed è per giorni come quelli che l’amore per questo gioco chiamato “CALCIO“ non passerà mai. Grazie Calcio Catania”.

