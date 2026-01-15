EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Vedo un bel Catania, un bel gruppo. Con il Benevento se la giocherà fino alla fine”

L’ex Catania Giovanni Marchese, ai microfoni di TMW Radio, ritiene che Catania e Benevento se la giocheranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Queste le sue parole:

“Catania e Benevento stanno facendo veramente molto bene e hanno distaccato un pochettino le squadre che stanno dietro in classifica. Però ricordiamoci che il girone di ritorno è sempre più difficile, quindi bisogna stare sempre sul chi va là, perché tutte le squadre, hanno dei periodi dove gira un pochino meglio, ma possono anche ritrovarsi in situazioni in cui vanno in difficoltà. Per i tifosi di Catania dobbiamo sperare che i rossazzurri questa fase delicata del cammino non ce l’abbiano, ma che vadano sempre a mille come stanno facendo. Vedo un bel Catania, vedo un bel gruppo, vedo dei giocatori importanti e ci si sta divertendo in questo campionato”.

“Il Catania ci crede, la società sta cercando di inserire giocatori importanti già dall’inizio dell’anno, anche Bruzzaniti è un colpo importante per questa piazza, per questa squadra, però ricordiamoci che il Benevento comunque è un’ottima squadra. Io l’ho visto giocare, gioca veramente molto bene a calcio, c’è un allenatore giovane come Antonio Floro Flores, che tra l’altro è stato un mio ex compagno di squadra, come dicevo prima è un campionato che si giocherà fino alla fine, è un campionato lungo ancora, la spunterà sicuramente chi avrà meno infortuni, chi avrà più cambi e io penso che Catania e Benevento hanno una vasta rosa, importante, quindi penso che queste due se la giocheranno fino alla fine”.

“La Salernitana è una piazza veramente importante, il Cosenza idem, la Casertana magari rispetto alle altre due è leggermente meno importante come piazza, ma ricordiamoci che la Casertana ha anni di storia pure lei. Catania e Benevento le vedo più avanti rispetto agli altri ma devono stare sempre sul chi va là e tenere l’acceleratore a mille. Ovviamente da tifoso del Catania, da ex giocatore del Catania mi auguro che il Catania lo tenga fino alla fine questo acceleratore premuto”.

