EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Il Catania deve fare di tutto per evitare i playoff”

Così l’ex centrocampista del Catania Francesco Millesi, intervistato da news.superscommesse.it, sul cammino rossazzurro:

“Il Catania ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine della stagione e mantenere vive le ambizioni di vertice. A questo punto diventa fondamentale non commettere passi falsi, perché ogni punto perso difficilmente potrà essere recuperato nel girone di ritorno: in Serie C o nei playoff ogni dettaglio conta, e la posta in palio aumenta con il passare delle giornate”.

“Le partite diventano progressivamente più difficili, sia sul piano tecnico che mentale, e per questo ora servono determinazione, concentrazione e, soprattutto, zero ansia: qualsiasi tensione eccessiva può trasformarsi in un effetto negativo, condizionando prestazioni e risultati. Il segreto, come sempre, è continuare a lavorare duramente e giocare con lucidità, senza farsi distrarre dalla classifica o dalle squadre che inseguono. I playoff, poi, rappresentano una vera e propria lotteria: il Catania deve fare di tutto per evitarli, puntando a consolidare una posizione di vantaggio che garantisca sicurezza e controllo sul proprio destino”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***