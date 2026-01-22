EX ROSSAZZURRI – Russotto: “Ho dato tutto il mio cuore per Catania, vivendo la gioia più grande della mia carriera”

L’ex attaccante del Catania Andrea Russotto, a Battito Calcistico parla della propria esperienza vissuta alle pendici dell’Etna spendendo parole importanti per la piazza:

“Catania è come Napoli: l’amore per la maglia è viscerale, spassionato. Per me non è stata solo una tappa calcistica, è diventata la mia vita. Il momento in cui mi sono sentito catanese dentro? Quando ho conosciuto mia moglie: lei mi ha insegnato ad amare questa città nella sua totalità. Qui mi sono sposato, qui sono nati i miei figli. Il mio unico rimpianto è aver scoperto Catania troppo tardi; avrei voluto darle molti più anni della mia carriera. Spero di rivederla presto nei palcoscenici che merita”.

“A Salerno arrivai con entusiasmo ma la società fece scelte diverse e mi ritrovai fuori dai piani dopo pochissimo. Mi è dispiaciuto non poter vivere quella piazza, ma quella delusione è stata il ponte verso la mia fortuna: lasciando Salerno sono arrivato a Catania. Un momento amaro si è trasformato nella gioia più grande della mia carriera. Ho avuto la fortuna di giocare in piazze dove la pressione ti fa tremare le gambe, ma quell’adrenalina è la stessa che ti spinge ad andare a duemila. Sono state tutte tappe cariche di passione, ma Catania è diversa: a quella maglia non ho dato solo la mia tecnica, ho dato tutto il mio cuore”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***