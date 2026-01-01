EX ROSSAZZURRI: Sipos ha lasciato un buon ricordo a Catania, oggi trascina il Lecco nel girone A

“Catania è sempre nel mio cuore. Mi piacerebbe rimanere perchè mi piace la squadra, mi piacciono l’atmosfera che si respira, la città. Ma anche la cucina siciliana, mamma mia”, ricordava Leon Sipos un pò di tempo fa. Credeva fortemente, inoltre, nella possibilità di portare a termine il campionato 2021/22 scommettendo di realizzare 10 gol. C’era in palio una cena. Purtroppo però decisero di staccare la spina al Calcio Catania. Così l’attaccante proseguì la carriera altrove, vestendo le casacche di Fidelis Andria, Trento e Lecco.

Il ragazzo ha lasciato un buon ricordo alle pendici dell’Etna, entrando sette volte nel tabellino dei marcatori malgrado il contesto difficile incontrato. Oggi sta trascinando una squadra attualmente seconda classificata nel girone A. Sipos milita tra le fila del Lecco: 12 i gol messi a segno la scorsa stagione, 8 quest’anno per un totale di 21 centri conditi da 7 assist. Il gigante croato classe 2000 (193 centimetri di altezza), tra gli ex rossazzurri che facevano parte della “Banda Baldini” figura tra quelli che si stanno mettendo maggiormente in evidenza.

