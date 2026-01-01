giovedì, 1 Gennaio 2026
HomeCatania NewsEx RossoazzurriEX ROSSAZZURRI: Sipos ha lasciato un buon ricordo a Catania, oggi trascina...
Ex RossoazzurriLega Pro

EX ROSSAZZURRI: Sipos ha lasciato un buon ricordo a Catania, oggi trascina il Lecco nel girone A

Redazione
By Redazione
0
53

“Catania è sempre nel mio cuore. Mi piacerebbe rimanere perchè mi piace la squadra, mi piacciono l’atmosfera che si respira, la città. Ma anche la cucina siciliana, mamma mia”, ricordava Leon Sipos un pò di tempo fa. Credeva fortemente, inoltre, nella possibilità di portare a termine il campionato 2021/22 scommettendo di realizzare 10 gol. C’era in palio una cena. Purtroppo però decisero di staccare la spina al Calcio Catania. Così l’attaccante proseguì la carriera altrove, vestendo le casacche di Fidelis Andria, Trento e Lecco.

Il ragazzo ha lasciato un buon ricordo alle pendici dell’Etna, entrando sette volte nel tabellino dei marcatori malgrado il contesto difficile incontrato. Oggi sta trascinando una squadra attualmente seconda classificata nel girone A. Sipos milita tra le fila del Lecco: 12 i gol messi a segno la scorsa stagione, 8 quest’anno per un totale di 21 centri conditi da 7 assist. Il gigante croato classe 2000 (193 centimetri di altezza), tra gli ex rossazzurri che facevano parte della “Banda Baldini” figura tra quelli che si stanno mettendo maggiormente in evidenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA CAMPANA: “Casertana, no al Catania per Rocchi”
Articolo successivo
VERSO FOGGIA-CATANIA: Celli, quando con i satanelli mosse i primi passi importanti in carriera
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency