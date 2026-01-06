EX ROSSAZZURRI – Stovini: “Catania, non è facile risalire dalla C. Anni importanti in Sicilia. Su Vargas, Morimoto e Zenga…”

A DoppioPasso Podcast, l’ex difensore del Catania Lorenzo Stovini torna sull’esperienza vissuta in maglia rossazzurra soffermandosi anche su alcune figure che hanno condiviso con lui l’avventura alle pendici dell’Etna:

“Tre anni importanti. Il primo fu difficile perchè dopo la tragedia di Raciti siamo stati sei mesi in trasferta giocando a porte chiuse ma riuscimmo a centrare la salvezza all’ultima giornata nello spareggio col Chievo Verona. Per il resto abbiamo raggiunto salvezze tranquille, avevamo un’ottima squadra ed il Catania ha proseguito senza di me a vivere anni importanti con grandi allenatori come Mihajlovic e Simeone, giocatori di livello, sfiorando anche l’Europa. Poi è finito tutto ma spero che Catania possa tornare su, anche se la Lega Pro è un campionato molto difficile. Pur avendo un’ottima squadra non è detto che sali di categoria, ho visto squadre forti rimanere in C e per il Catania sarebbe un problema”.

“Il ‘loco’ Vargas? Già a Catania s’intravedevano le sue qualità, giocava anche da terzino sinistro ma non gli piaceva tanto difendere. Quando fu spostato da esterno alto non dovette più preoccuparsi di difendere, poteva ambire a palcoscenici ancora più importanti, aveva un sinistro pazzesco. Morimoto? Era bravo, forte e veloce, le prospettive c’erano. Non so perchè non è mai riuscito a fare il salto di qualità, non lo avrei mai detto. Nonostante provenisse da una cultura molto diversa si era integrato molto bene a Catania, magari un italiano che va in Giappone farebbe molta più fatica. Zenga? Era già arrivato con un curriculum molto importante, da calciatore famosissimo. L’esperienza acquisita in carriera credo lo abbia aiutato a gestire senza troppe difficoltà determinate situazioni da allenatore”.

