EX ROSSAZZURRI – Vanzetto: “Ambiente di Catania magico. Ringrazio anche Zeoli”

Allenatore che ha guidato Città di Sant’Agata, Castrovillari ed FC Lamezia, nelle ultime stagioni ha lavorato nello staff del Catania in qualità di collaboratore tecnico. Il suo inserimento nello staff rossazzurro ha dato nuova linfa portando conoscenze tecnico-tattiche, idee e buon umore ad un gruppo che ha attraversato momenti di difficoltà svolgendo un lavoro utile e proficuo alla causa. Leonardo Vanzetto, che ha visto scadere nei mesi scorsi il contratto alle pendici dell’Etna, da novembre guida la Sancataldese.

Un pò di tempo fa concesso un’intervista ai microfoni di seried24.com tornando sull’esperienza vissuta a Catania: “È stato un anno e mezzo di crescita, l’ambiente di Catania è magico, parliamo di circa 20mila tifosi la domenica. Ho avuto a che fare con giocatori importanti come Sturaro, Inglese, Cianci. Persone di un’umiltà incredibile. Siamo rimasti ancora in contatto, c’è sempre stato un confronto continuo. Ho imparato tanto da loro. E ringrazio anche Zeoli, che mi ha dato fiducia nonostante non ci conoscessimo. Toscano aveva già il suo modo di lavorare, diciamo che non mi ha coinvolto per come avrei voluto. Ma ho avuto comunque modo di osservarlo da vicino, giustamente ogni allenatore ama lavorare con il proprio staff”.

