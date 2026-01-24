sabato, 24 Gennaio 2026
FAI LA FORMAZIONE: Catania-Cosenza, sostituisciti a Toscano

Redazione
By Redazione
0
47
foto Catania FC

Quale formazione opporre al Cosenza di Antonio Buscè, avversario del Catania per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.

In vista del match Catania-Cosenza, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Angelo Massimino” – fischio d’inizio dell’incontro domenica alle ore 14:30 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

