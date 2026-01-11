domenica, 11 Gennaio 2026
FINO ALLA FINE: il Catania ci crede e trova i tre punti

Eccola, la prima vittoria del 2026 rossazzurro. Tante occasioni costruite, difficoltà nella finalizzazione della manovra contro un avversario organizzato che ha lottato con le unghie e con i denti per portare a casa un risultato importante. Sembrava che il Catania si stesse avviando verso un deludente pareggio, invece nei minuti finali ci hanno pensato Di Gennaro e Caturano a cambiare le carte in tavola. Successo per 2-0 al “Massimino”. Partita difficile contro un avversario rognoso, che ha giocato con cuore e ardore agonistico facendo anche i conti con diverse defezioni. Il Catania, prima di andare a segno, aveva costruito ben quattro occasioni nitide per trovare la via della rete. Casasola e compagni hanno “graziato” a più riprese la porta ospite, non entusiasmando sul piano del gioco ma concedendo poco agli aquilotti.

Toscano passa all’artiglieria pesante nel secondo tempo, trovando l’episodio risolutivo al minuto 87 con Di Gennaro che, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Bruzzaniti, supera Boffelli. Poco dopo Caturano firma un gol da cineteca, con una splendida esecuzione in rovesciata che non lascia scampo al portiere blufoncè. Decisivi i cambi, schierando un Catania ultraoffensivo nella seconda frazione con Jimenez, Lunetta, Bruzzaniti, Rolfini e Caturano contemporaneamente in campo. Alla fine è maturato un giusto risultato, premiando il Catania che ha voluto fino in fondo i tre punti al cospetto di una Cavese comunque generosa e volitiva.

