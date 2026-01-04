FOGGIA-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. C’è D’Ausilio. Bruzzaniti e Caturano non figurano neanche in panchina

Le formazioni ufficiali di Foggia e Catania, avversarie allo stadio “Pino Zaccheria” per la 20/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano punta ancora sulla coppia Quaini-Di Tacchio in mediana proponendo Jimenez e D’Ausilio sulla trequarti a supporto di Forte. Confermato Pieraccini dal 1′ nella posizione di braccetto destro con Di Gennaro che rientra dalla squalifica. Non figurano in panchina nè Bruzzaniti, nè Caturano. I rossoneri schierano in avanti il tridente formato da Winkelmann, Bevilacqua e D’Amico.

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Morelli; Garofalo, Castorri, Oliva; Winkelmann, Bevilacqua, D’Amico.

A disp. di Barilari: Magro, Borbei, Castaldi, Staver, Agnelli, Petermann, Pellegrino, Sylla, Fossati, Nocerino.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini (VC), Di Tacchio (C), Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Forte.

A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo, Corbari, Stoppa, Rolfini.

